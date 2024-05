MINISTARKA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI ZA KURIR TELEVIZIJU: Nisam prešla na drugu stranu, lakše kritikovati nego ZASUKATI RUKAVE

Nova Vlada Srbije zvanično je formirana 2. maja, novi ministri položili su zakletve i iste večeri održali i prvu sednicu.

Tim u Nemanjinoj 11 čini 31 ministar, od kojih je osam novih. Među novim licima je i predsednica stranke Zavetnici, Milica Đurđević Stamenkoviski, ministarka za brigu o porodici i demografiju.

Ona je bila gošća jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji i sagovornik voditeljke Bojane Drašković, koja ju je pitala da li je prošle godine u ovo vreme, dok je bila narodna poslanica, mogla da pomisli da će biti deo Vlade Srbije.

- Teško je uvek pretpostaviti i prognozirati kako će se razvijati politička situacija u zemlji, ali čak i tokom opozicionog delovanja, koje je bilo vrlo izraženo, neki bi rekli i oštro, pozivala sam na nacionalnu konsolidaciju. I pozivala sam na sabiranje državotvornih snaga i okupljanje oko najvažnijih državnih i nacionalnih interesa, smatrajući da zemlja koja se suočava sa takvim spoljnopolitičkim izazovima mora da pruži upravo takav odgovor. Nisam znala da li će doći do toga, jer nisam imala odgovornost niti moć da tako nešto ja podstaknem, ali ono što sam mogla jeste da u ime naše političke stranke na to pozivam. Drago mi je što smo uspostavili tu jednu, da kažemo, platformu sa koje se nastupa. Sam ekspoze tada mandatara, a sada premijera, gospodina Miloša Vučevića, najbolje ukazuje da su određeni principi i delovi programa Srpske stranke Zavetnici uvršteni u ekspoze ove vlade koja je sada formirana, što daje satisfakciju našem političkom radu, ali daje dodatni motiv da se posebno borimo u okviru Vlade Republike Srbije koja je novoformirana. Postojale su, naravno i dalje postoje, određene političke razlike i to nije ekskluzivitet za ovu vladu. U svakoj vladi postoji heterogenost u određenim stavovima, ali ono što je jako značajno, oko najvitalnijih državnih i nacionalnih interesa, mi smo postigli saglasje, uspostavili dogovor i spremni smo da radimo na odbrani upravo tih principa - rekla je ministarka.

Opisala je kako je došlo do dogovora s vladajućom koalicijom i koji je to bio prelomni trenutak da pređe na suprotnu stranu i uđe u vladu.

- Nisam sigurna da je prelazak pravi termin, ali jeste jedna vrsta pridruživanja i jedna vrsta okupljanja. Kao što sam rekla, od prvog trenutka zagovaram nacionalno okupljanje i sa tih pozicija nisam želela da dezertiram bez obzira na to što izborni rezultat nije bio onakav kakav smo mi želeli da bude. Srbija se podelila na dva političko-medijska bloka, čini mi se da sam o tome prvi put govorila upravo u vašem studiju, kada sam rekla građanima da u takvoj referendumskoj atmosferi gde se srpska politička scena naprosto iskristalisala na ta dva pola, sasvim sigurno je ovo pol koji je bliži mojim uverenjima i mojim shvatanjima, nikada nisam imala saradnju sa strankama probriselske opozicije. Osim činjenice da smo jedni i drugi bili u opoziciji formalno, ništa drugo nas nije spajalo, dakle mi nikada nismo organizovali čak ni zajedničke skupove, niti konferencije, niti smo podnosili zajedničke inicijative, zato što mi nemamo dodirne tačke kada je program u pitanju. Hiljadama milja smo programski udaljeni od politike koju predstavlja Demokratska stranka, stranka gospodina Dragana Đilasa, zeleno-leve liberalne strukture, u odnosu na politiku koju je zastupala aktuelna vlast. Naravno, ja svoje mišljenje o francusko-nemačkom planu apsolutno nisam promenila. Smatram da je francusko-nemački plan štetan po Srbiju i da je krajnji cilj implementacije tog plana da Srbija se saglasi sa otimanjem Kosova i Metohije - objasnila je MIlica Đurđević Stamenkovski.

Podrobnije je objasnila svoju tadašnju političku aktivnost.

- Mi smo pozvali i tada državno rukovodstvo kada je francusko-nemački plan bio pred Srbijom da ga odbaci, da ga ne prihvati, da povuče crvene linije, da se ne saglasi sa članstvom te lažne države u međunarodnim organizacijama. I vidite, aktuelno rukovodstvo je to prihvatilo. Da li je to posledica naše inicijative? U jednoj meri da, ali u svakom slučaju u prepoznavanju onoga što jeste važno za zemlju. I Srbija nije prihvatila francusko-nemački plan. Mi smo rekli da ćemo biti u savezu sa onim političkim strukturama koje ne budu želele članstvo za lažnu državu u međunarodnim organizacijama i kao što smo rekli, to smo i učinili. U ovom času je neodgovorno sedeti po strani. Vidite, ja svakog dana kada se probudim i pogledam vesti, mogu da nađem hiljadu tema koje mogu da kritikujem. Ali mnogo je bitno je uraditi nešto. Jer vrlo je komforna pozicija iz koje vi možete da kritikujete nešto, a mnogo je teže zasukati rukave i krenuti sa radom. Mnogo posla ima u Srbiji. Zaista, ko želi da radi, posla ne manjka i obavezaju odgovornosti. Ja u politiku nisam ušla da bih doveka iz opozicionone fotelje napadala nešto, a naprotiv nikad nisam željela svoju zemlju da napadnem, nego ono sa čime se nisam slagala sam kritikovala. Ušla sam u politiku da mogu da pokažem građanima da želim da ostvarim program koji duboko nosim u sebi, u koji verujem, da budem od koristi svojoj zemlji. Ne shvatam ovo ni kao funkciju, ni kao privilegiju, ni kao beneficiju. Za mene je ovo velika dužnost, velika čast i prilika da služim svojoj zemlji i da budem od koristi svom narodu.

