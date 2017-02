(FOTO) U RUMUNIJI DVA PROTESTA: Jedi traže ostavku premijera, drugi predsednika!

Broj okupljenih na mitingu, ispred sedišta vlade i kontramitingu ispred sedišta predsednika, znatno je manji nego prethodnih večeri kada je na ulicama rumunske prestonice zbog sporne uredbe o korupciji bilo i do 250.000 demonstranata, konstatuje Rojters.

">February 6, 2017

Ispred zgrade rumunske vlade u centru Bukurešta nalazi se oko 12.000 ljudi koji traže ostavku premijera Sorina Grindeanua i raspisivanje prevremenih izbora.

"Vlada nam je savršeno pokazala šta može da uradi u prvih 30 dana. Zaključak: mora da ode", rekao je jedan demonstrant (30) zaposlen u bankarskom sektoru, navodi Rojters.

A beautiful moment in Cluj, when everybody sang the national anthem.

Filmed by Theea Andreea Ursu#Romania #romanianprotests pic.twitter.com/GB9MQxs0Zz