(VIDEO) OPET DRAMA U LONDONU! Naoružani tinejdžeri uleteli kolima u pešake, 3 osobe povređene

Kako se navodi, u incidentu koji se dogodio u subotu uveče, oko 23 sata po lokalnom vremenu, ispred "Old Kvins hed" (Old Queen's Head) paba, na putu u Islingtonu, uhapšena su četiri tinejdžera starosti između 17 i 19 godina, kod kojih su pronađena dva noža - jedan u automobilu, a jedan na trotoaru.

U policijskom saopštenju navedeno je da su u incidentu povređeni jedna ženska osoba i dva muškaraca, koji su prebačeni u bolnicu, ali da nisu životno ugroženi.

Kako je navedeno, incident nije povezan sa terorizmom.

