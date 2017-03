PAKISTAN POSLAO VOJSKU U SAUDIJSKU ARABIJU: Huti pobunjenici ugrozili južnu granicu kraljevstva

Pakistanska armija poslala je čitavu brigadu u Saudijsku Arabiju kako bi pomogla u osiguravanju ranjive južne pogranične zone od potencijalnih napada jemenskih pobunjenika Huta, saznaje portal Midl Ist Aj iz bezbednosnih izvora, Newsweek.rs.



Brigada će biti stacionirana "ranjivim južnim delovima" kraljevstva, a prema prvim navodima izvora, "neće delovati izvan granica Saudijske Arabije". Potez zvaničnog Rijada dolazi usled zabrinutosti da je ova oblast "ranjiva na odmazdu jemenskih šiitskih pobunjenika Huta".



Razmeštanje pakistanskih trupa dolazi nakon sastanka pakistanskog šefa generalštaba (COAS) generala Kamara Džaveda Badžve sa saudijskim kolegom generalom Abdul Rehmanom Bin Salehom Al Bunjanom, koji je boravio u trodnevnoj poseti ovoj zemlji.

