PRVIH SEDAM DANA U BELOJ KUĆI: 15 odluka kojima je Tramp počeo da menja Ameriku

U petak je potpisao predsedničku uredbu kojom se ograničava ulazak imigranata u zemlju i uvode stroge bezbednosne procedure za izdavanje viza imigrantima. Obustavljen je prihvat svih migranata u SAD u naredna četiri meseca, a broj imigranata koji će godišnje moći da uđu je više nego prepolovljen - sa 110.000 na 50.000. Što se tiče pooštravanja procedura za vize, na 30 dana obustavljen je ulazak migrantima iz "zemalja povezanih terorizmom", među kojima su Irak, Libija, Sirija, Iran, Sudan, Somalija i Jemen.

Jedna od odluka koja je pokrenula brojne rasprave jeste i gradnja zida duž granice sa Meksikom, čiji je cilj onemogućavanje ulaska ilegalnih migranata iz Meksika u SAD i krijumčarenje droge. Tramp je izjavio da će meksičke vlasti snositi troškove za izgradnju zida na granici, što je predsednik Meksika Enrike Penja Nijeto odbio i otkazao sastanak sa Trampom.

Prva sedmica Trampove vladavine

