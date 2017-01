SOROŠ RUŠI BRITANSKU PREMIJERKU: Teško da će Tereza Mej potrajati na vlasti

">January 20, 2017

On je na večeri priređenoj na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj kazao za Blumberg njuz da je teško očekivati da će Mejova "ostati na vlasti" imajući u vidu podele koje su se javile u njenom kabinetu, prenosi Rojters.

Predsednica vlade Velike Britanije je u utorak predstavila planove za pregovore o izlasku te zemlje iz EU, a Soroš je ocenio da će proces Bregzita biti dug i da će "gorki razvod" naštetiti obema stranama.

Davos 2017: Soros says UK in denial over Brexit, and May won't last – Day Three as it happened https://t.co/MD0iBejjz4 In this: He is right.