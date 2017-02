(VIDEO) TALAČKA KRIZA U DELAVERU: Zatvorenici oteli čuvare i preuzeli CELU ZGRADU!

Incident je izbio pošto je nekoliko zatvorenika uzelo čuvare ustanove za taoce, dok član odbora popravnog centra Vilijam Karson prenosi da je u pitanju "očigledna talačka kriza".

"Zatvorenici su preuzeli zgradu", rekao je Karson za Delavar Njuz Žurnal.

Portparol posebnog odeljenja popravnog doma Džejmi Gravel kaže da je policija pozvana kako bi se izborila sa nastalom situacijom.

"Ovo je izolovani slučaj i ne postoji opasnost za građane", rekao je Gravel.

Poznat još i kao JTVCC, u ovom maksimalno obezbeđenom zatvoru u gradiću Smirna nalazi se 2.500 zatvorenika.

