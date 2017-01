(VIDEO ) KAMIONOM GAZIO LJUDE NA ŠETALIŠTU U JERUSALIMU: 4 osobe poginule, ranjeni leže po ulici!

Napadač se kamionom zaleteo u Jerusalimu na pešake koji su bili na popularnom šetalištu koje gleda na zidine Starog grada.

Za sada mediji javljaju da je četvoro poginulo, a deset povređeno u napadu kamiona ubice.

UPDATE: #Palestinian terror attack: 15 Israelis injured after a truck plowed into them in #Jerusalem - Several seriously injured pic.twitter.com/uYJ9nSBoZy

— Amichai Stein (@AmichaiStein1)





">January 8, 2017

Kamion je vozio Palestinac, a izraelska policija saopštava da se radi o grupi vojnika koji su se upravo iskrcavali iz autobusa, javlja AP.

Kako se navodi, 15 vojnika je povređeno, od kojih su dvojica u kritičnom stanju.

Arab #terrorist truck attack, #Jerusalem. 3 IDF dead, 1 IDF critical, 6 serious, 15 light. Soldiers from officers course from Gedud Erez. pic.twitter.com/VOqU2T7k2M — Israel News Online (@IsraelNewsOrg)

">January 8, 2017

Vozač kamiona je upucan. Svedoci kažu da su telaleže razbacana svuda.

#BREAKING: 4 murdered, 10+ injured in a #Palestinian ramming attack using a truck in #Jerusalem; terrorist shot pic.twitter.com/Cu4SqEohO5 — Amichai Stein (@AmichaiStein1)

">January 8, 2017

"Ovo je teroristički napad", prenosi izraelski radio izjavu portparola policije, koji je potvrdio da je napadač ubijen.

Lekari hitne pomoći kažu da je povređeno 15 osoba od toga dve teško.

