(VIDEO) TRAGEDIJA U BRISELU: Eksplozija u zgradi, jedan mrtav, među povređenima i beba!

Najverovatnije je do eksplozije došlo zbog curenja plina, saopštilo je državno tužilaštvo. Do nesreće je došlo u subotu poslepodne. Stanovnici dve zgrade bili su žrtve eksplozije posle koje je buknuo požar.

Huge explosion in hellhole Brussels, Saint Gilles. Building on fire. Probably gas explosion.

">March 18, 2017

Sedam osoba je primljeno u dve bolnice. Tri su teško povređene, među njima je dvogodišnje dete i jedan petnaestogodišnjak. Tokom večeri u ruševinama je pronađen leš muškarca.

Huge explosion rocks #SaintGilles area #Brussels, cause yet unknown, building in flames

">March 18, 2017

Identifikacija još nije obavljena. Načelnik opštine u kojoj se dogodila nesreća, rekao je za medije da je "najverojatnije reč o nesretnom slučaju povezanom sa curenjem plina.

Da podsetimo 22. marta 2016. Brisel je doživo najgore napade u svojoj istoriji u kojima su 32 osobe poginule a 320 je ranjeno u podzemnoj železnici aerodrome u Briselu. Od tada su belgijske sigurnosne snage na oprezu i svaki incident izazivaveliko zanimanje medija.

