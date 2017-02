(VIDEO) TRAMPOV TVIT DIGAO SVET NA NOGE: Iranci se igraju naftom, neću biti fin kao Obama

On takođe u tvitu tvrdi da neće biti fin kao bivši predsednik Barak Obama.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

">February 3, 2017

Ova pretnja dolazi samo dan pošto je Tramp u tvoru poručio da u odgovoru na testiranje rakete nije iskjučena ni vojna opcija.

Iran je po rečima zvaničnika SAD u ponedeljak izvršio testiranje balističke rakete srednjeg dometa, a oni nisu isključene ni nove američke sankcije prema toj zemlji.

Iran je potvrdio testiranje ali tvrdi da je u potpunosti u skladu sa dogovorom, te da neće dozovliti strano mešanje u svoju odbrambenu politiku.

U još jednim tvitu Tramp je tvrdio da je Iran bio pred kolapsom i da su mu SAD sa 150 milijardi dolara u nuklearnom dogovoru pomogle.

Iranski ministar spoljnih poslova Džavad Zarif je u odgovoru na društvenim mrežama tvrdi da Iran nije pogođen ovim optužbama i da nikada neće inicirati rat.

Iran unmoved by threats as we derive security from our people. We'll never initiate war, but we can only rely on our own means of defense. pic.twitter.com/TxlSEL8rjj