(VIDEO) BIO JE ČLAN FILIPINSKIH LEGIJA SMRTI: Posao nam je bio ubijanje dilera, siledžija i lopova

Matobato je za CNN potvrdio da se neće dugo zadržati u ovom selu. Do sada se sa svojom porodicom, ženom i dvoje dece, selio barem deset puta. Njihove učestale selidbe povezane su Matobatovim, kako kaže, buđenjem savesti.

Ovaj čovek je od 2000. do 2013. godine počeo da shvata da se njegov posao svodi na izazivanje haosa, ubistva nedužnih ljudi i služenje zlu. Sada se nalazi u posebnom programu zaštićenih svedoka i neprestano se krije, a njegova priča bi mogla da označi prekretnicu u istrazi koja se vodi protiv Rodriga Dutertea, sadašnjeg filipinskog predsednika.

Vlada je za Matobatom raspisala nalog za hapšenje jer se nije pojavio pred sudom zbog ilegalnog posedovanja oružja. Takođe je osumnjičen za otmicu. Iako je, kako kaže, priznao da je ubio nekoliko desetina ljudi, Matobato ne očekuje da će ga filipinska administracija optužiti za ubistva.

Decenijama je za gradske vlasti u Davau radio kao plaćeni ubica, a sada se okrenuo protiv svog bivšeg poslodavca. U svedočenju pred filipinskom Senatom, koje se održalo u septembru ove godine, Matobato je izjavio da je bio član odreda smrti kojem je komandovao Duterte. “Naš se posao svodio na eliminaciju dilera drogom, siledžija i lopova. To su bili ljudi koje smo svakodnevno ubijali”, izjavio je Matobato.

CNN nema nezavisnih potvrda za njegove optužbe. Kancelarija filipinskog predsednika negira sve optužbe koje je Matobato izgovorio pod zakletvom, dok predsednika Dutertea nije nimalo zabrinula istraga filipinskog Senata. Matobato se s ekipom CNN-a susreo na putu nedaleko od imanja na kom trenutno živi. Novinarima je potvrdio da strahuje da će biti likvidiran jer je progovorio o kriminalnim radnjama koje su se odvijale između 1988. i 2013. Godine.

U to je vreme Matobato bio član DDS-a, odreda koji je ubio 1.400 ljudi u gradu u kom je Duterte tada bio gradonačelnik. Na početku je mislio da ne radi ništa loše, nego se samo lišava loših ljudi, ali je tokom vremena shvatio da njegovi postupci nisu na strani pravde. Godine 2010. primio je naredbu da likvidira članove osiguranja i saradnike Duterteovih političkih rivala.

Naredbu je izvršio, a nakon toga je, zajedno sa svojim kolegama, četiri tela bacio u more. Dva su tela isplivala na površinu. Matobata tvrdi da ga je upravo ova likvidacija podstakla na preispitivanje savesti. Drugom prilikom, članovi DDS-a su vezali, prebili i silovali tri mlade žene koje su bile osumnjičene za preprodaju droge.



Matobato strahuje da bi ga njegove bivše kolege, kojih je oko 300, mogli pronaći i ubiti. “Ja samo želim reći istinu i zaustaviti laži”, tvrdi. Smatra se katolikom i veruje da će mu Bog oprostiti sve njegove zločine i grehe. Oko vrata nosi krst. Spreman je na kaznu zbog zločina koje je počinio u svom bivšem životu.

Bez obzira što ge je Duterte proglasio lažljivcem, Matobato uporno ponavlja da je tokom svoje 24-godišnje karijere ubio oko 50 ljudi. Martin Andanar, PR filipinskog predsednika, izjavio je da su priče o DDS-u mit. “Na Filipinima postoji samo nacionalna policija. Ova priča o odredima smrti u Davau je na nivou obične legende. Ne postoje odredi smrti”, izjavio je Andanar.

Matobato ipak ima drugačije sećanje. Kaže da su članovi DDS prvo oteli svoje žrtve, onda bi ih odveli na neka skrovita mesta, kao što su kamenolomi, i likvidirali. Zatim bi njihova tela polili uljem i pokopali, ili bi ih bacili u more. Kako bi bili sigurni da će leševi potonuti, najpre bi svojim žrtvama otvorili grudnu šupljinu. Naredbe su najčešće primali od visoko rangiranih policijskih službenika. Ovaj čovek tvrdi da je ponekad Duterte lično naređivao likvidacije.

Naprimer, nakon eksplozije u lokalnoj katedrali, koja se dogodila 1993. godine, Duretre je članovima DDS-a u svojoj kancelariji naredio da moraju pobiti vernike u džamiji kao osvetu za teroristički čin. Matobato tvrdi da članovi DDS na teren najčešće nose male pištolje, koje ostavljaju kraj tela svojih žrtava, kako bi ispalo da se radi o međusobnom obračunu kriminalaca.

Edgar #Matobato shows documents from when he claims he was a hitman for #Philippine President Rodrigo #Duterte WATCH https://t.co/PkgJZmVe3N pic.twitter.com/PurckxyRJS