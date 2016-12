(VIDEO) BRITANAC STATUSOM O 2016. OSVOJIO FEJSBUK: Ovo je bila sjajna godine, evo i zašto

Kraj 2016. željno iščekuju svi koji su njom razočarani. I dok neki ne mogu da dočekaju kraj godine jer je "bila najgora do sad", neki ne dele to mišljenje.

Na svom Fejsbukuk profilu Met Strendž iz Velike Britanije odlučio svima da pokaže zašto je 2016. godina bila sjajna godina, a taj Fejsbuk post lajkovan je i deljen preko 100,000 puta.

On je napisao da je tužno što smo izgubili velik broj umetnika, ali "realno gubićemo ih još u budućnosti". Zamolio je svoju devojku da im donese neku hranu, a on je za to vreme istraživao sve dobre stvari koje su se dogodile 2016. godine.



"Ove godine smo dobili prvu vakcinu za ebolu. Smrtnost kod dece pada širom sveta, dok je stopa preživljavanja obolelih od raka pankreas porasla za 9 posto. Ove godine je otkriven gen koji uzrokuje ALS, a stopa samoubistava pada u celom svetu. Dobrovoljci u Indiji su posadili 50 miliona stabala za 24 sata, a došlo je i do popravljanja ozonskog omotača.

Rabinski savet u Velikoj Britaniji je izdao rezoluciju u kojoj potvrđuje prava transrodnih osoba. Di Kaprio je napokon dobio Oskara!Broj divljih tigrova se napokon povećao, a ni velike pande više nisu ugrožena vrsta.

U tehnološkom svetu, dobili smo prve robotiske ruke koje je moguće kontrolisati mislima, a ne smemo zaboraviti ni prvi avion na solarnu energiju koji je preleteo svet. Malarija je smanjena za 60 posto na globalnom nivou, a u Severnoj Americi su iskorijenjene male boginje.

Za sve kojima ovo ne čini godinu pozitivnom, ima toga još…

Od ove godine imamo najveći procenat pismenih osoba na svetu, odnosno 93 posto dece na svetu je naučilo da čita i piše.

Kina planira da bue u potpunosti energetski obnovljiva zemlja do 2020. i ima globalni plan za razdoblje do 2050. godine. Kada govorimo o obnovljivoj energiji, došlo je do velikih pomaka na svetskom nivou, dok Norveška ove godine nije sprovela ni jedno krčenje šuma.

Svaki veliki prehrambeni lanac, kao i svaki lanac brze hrane u SAD-u će od ove godine do 2025. uvesti korišćenje jaja kokoški koje nisu u kavezima. Populacija divljih vukova se vratila u Evropu, a sa popisa ugroženih vrsta su izbrisane i morske krave. Divlji lososi se mreste u reci Konektikat po prvi put od Američke revolucije.

Spisku životinja koje više nisu ugrožene se pridružio i kolumbijski belorepi jelen, kao i zelena morska kornjača, i grbavi kit. Sea World više neće uzgajati kitove u zatočeništvu.

Skupljanje pomoći na globalnom nivou je poraslo za 7 posto, dok je ovo godina u kojoj su Amerikanci bili najdarežljiviji ikad u pogledu donacija i prikupljanja pomoći. Ovom trendu se pridružila i Kina koja je u dobrotvorne svrhe prikupila 15 milijardi dolara u 2016. godini".

Met je na kraju svoje objave zaključio kako 2016. godina ipak nije bila tako loša godina. Važno je samo kako gledamo. Poručio je da su brojne smrti koje su se dogodile ove godine strašne, ali da trebamo da prestanemo da uživamo u bedi koju smo sami sebi stvorili. Svi koji se ne slažu s Metom, mogu da odahnu već u nedelju.

