(VIDEO) HELIKOPTER UDARIO U DALEKOVOD, PA EKSPLODIRAO: U Meksiku najmanje četvoro poginulo!

Na objavljenom video-snimku, vidi se trenutak kada je helikopter udario u delokovod visokog napona, a potom počeo da pada i eksplodirao.

U nesreći su poginuli pilot i kopilot, kao i dva člana lokalnih spasilačkih ekipa, preneo je AP. Vlada savezne meksičke države Donja Kalifornija saopštila je da se policijski helikoter srušio u brdima nedaleko od grada Mehikali.

Rescue helicopter crashes in Mexico killing all 4 on board https://t.co/GrEKGxS2O2 pic.twitter.com/ccVgqRtD8V