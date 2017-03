(VIDEO) PROTESTI U PARIZU IZMAKLI KONTROLI: Demonstranti sa fantomkama gađali žandarme PROJEKTILIMA!

Dva žandarma su lakše ranjena i prebačena u bolnicu nakon što su pogođeni projektilima, saopštila je policija.

Snage reda su na Molotovljeve koktele, koje su demonstranci bacali, odgovorile suzavcem. Tokom protesta su razbijeni izlozi na nekim prodavnicama.

Do incidenata je došlo na kraju kolone čiji su učesnici nosili fantomke i crne naočare, mašući anarhističkim zastavama i povremeno bacajući dimne bombe, dok je ostatak protesta uglavnom protekao mirno.

U francuskoj prestonici se nedeljama održavaju protesti u znak podrške mladiću Teu kojeg su navodno policajci silovali palicom, a tokom protesta s vremena na vreme dolazi do sukoba između demonstranata i policije.

Protests run out of hand in central #Paris , #France pic.twitter.com/QtGsRD20YV

#LIVE NOW: Police gathers to face protest against #policebrutality and #racism in Paris https://t.co/jKU8b7dn6O pic.twitter.com/gjxTYitXP4