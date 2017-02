(VIDEO) TRAMP SA LIDERIMA NATO: Evo kada će se prvi put susresti

"Veoma sam zadovoljan što mogu da poželim dobrodošlicu svojim kolegama na sledeći NATO samit i otvaranje novog sedišta, u Briselu 25. maja", napisao je Mišel na svom Tviter nalogu.

Very pleased to welcome my colleagues for the next #NATO summit in Brussels on 25th May and opening of new headquarters #NATOSUMMITBRUSSEL pic.twitter.com/dJMfgMGbXr