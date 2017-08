BOSANCI U AUSTRIJI OTVORILI PRODAVNICU ZA PRODAJU KANABISA: Sve je legalno, nismo kriminalci

Dok je u BiH lečenje na bazi medicinske marihuane još uvek u formi inicijativa, u zapadnim zemljama sve više odobravaju korištenje proizvoda na bazi kanabisa.

Krajišnik Haris Felić otvorio je nedavno sa svojom devojkom Maidom Hadžalić "coffee shop" u austrijskom gradu Volfsbergu u kojem se bave prodajom CBD-Cannabisa kojeg sami uzgajaju na vlastitoj plantaži od 5000 metara kvadratnih.

Ideju su dobili nakon što je njihov prijatelj i partner Andreas Franc počeo konzumirati Cannabidiol kao alternativu za tablete nakon što je godinama trošio lekove protiv glavobolje i migrene zbog čega mu je teško oštećena jetra, ispričao je Haris Felić.

Kao i u brojnim drugim zemljama, kapi Cannabidiola je bilo teško pronaći, zbog čega su se mladi Krajišnici odlučili na preduzetništvo sadeći na vlastitom imanju kanabis.

"Semenke naših biljki same od sebe imaju ispod 0.3 posto THC, što znači da su legalne u Austriji. Sa raznim faktorima kao svetlost ili vlažnost vazduha uzgajamo biljke pod najboljim uslovima. Da bi procvetale potrebno im je relacija svetla i mraka tačno 24 sata dnevno. Nakon te procedure se koriste samo cvetovi jer je u njima taj Cannabidiol. Ali naravno mi koristimo i lišće jer od njega proizvodimo čaj od kanabisa", objasnio je Felić.

Njihov dom je tamo gde je i plantaža, a biljke sade unutra i spolja.

"Pošto ni i u Austriji kanabis nije svakodnevan nije bilo lako doći do informacija o biljkama i kako ih saditi. Ali već godinama kod nas postoje tako zvane GrowShops u kojima je moguće kupiti sav potreban materijal",ispričao je Felić objašnjavajući kako su se o sadnji kanabisa najviše edukovali na internetu.

Reakcije na otvaranje ovakvog coffe shopa u Austriji su uglavnom pozitivne. Svedoče to brojni gosti koji putuju iz Graca i Klagenfurta do Volfsberga gde se nalazi njihova radnja. Mnogima još uvek nije jasno kako je i zašto legalno ono što rade, stoga se u ovaj "coffe shop" dolaze i samo informisati.

Kao i u svakom drugom poslu, bilo je i negativnih komentara, ali to ne ometa njihov rad niti njihove goste koji kupujući njihove proizvode traže alternativu za tablete i druge farmaceutske proizvode, što čini jasnijim zbog čega je legalizacija medicinske marihuane još uvek daleko u mnogim zemljama i zbog čega je pretnja farmaceutskoj industriji.

U ovaj "coffee shop" brojni se dolaze i zabaviti, pa uz kafu ili piće naruče samačke ili familijarne plate kanabisa.

"Te dve varijante serviramo kao CBD cvet sa duhanom, filterima i papirom za cigarete", ispričao je Felić navodeći da kao gastronomska i trgovačka firma ne sme davati medicinska obećanja ili nuditi konzumaciju, iako njihovi gosti mogu dobiti veliki brojnih informacija.

Felić navodi kako se i u Austriji kanabis predstavlja kao opojna droga, ako ima više od 0.3 posto THC u sebi.

"S redovnim analizama u laboratoriju i redovnim kontrolama mi se nalazimo uvek na legalnoj strani", pojasnio je Felić.

Balkanski mentalitet je ograničenog shvatanja po pitanju upotrebe kanabisa, za mnoge je to jasno i glasno droga, a konzumenti kanabisa su isključivo narkomani. I njihova rodbina iz Krajine isprva je bila skeptična, no nakon što su i sami informisani u Coffee shopu, shvatili su da njihova deca ne rade ništa kriminalno i da to nema veze sa opojnim drogama. Od tada Felić, njegova devojka i partner imaju veliku podršku rodbine.

Nadaju se da bi uskoro mogli proizvoditi cannabidiol i u Bosni i Hercegovini. Iako je inciijativa za skidanje konoplje s Tablice popisa opojnih droga pokrenuta još krajem marta ove godine, do legalizacije medicinske marihuane do koje u BiH još uvek nije došlo.

"U budućnosti planiramo da otvorimo još ovakvih coffee shopova u konceptu franšiza. Već imamo zainteresovanih za saradnju", rekao je Felić, te dodao da je iritantno da i u razvijenoj i bogatoj zemlji poput Austrije ljudi još uvek moraju tražiti zdravstvenu alternativu sami za sebe.

(Kurir.rs/ Radio Sarajevo)

Foto: Profimedia