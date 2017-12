DODIK: Odluku o ulasku BiH u NATO treba da donese narod, a ne tuđi interesi

Sarajevska TV1 tvrdi da vojni ataše Srbije pri Vašingtonu "apsolutno radi sve da Srbija uđe u NATO", a predsednik Republike Srpske na to je odgovorio - "to pitajte njih u Srbiji".

Na opasku novinara da on nije za put BiH ka NATO, dok to ne odluči Srbija, Dodik kaže: "Ne nije, nego dok to ne odluči ovaj narod ovde. Jeste da se mi vežemo za Srbiju. To je tačno, ali Srbija nije kriva zbog toga".

Na insistiranje da kaže šta je onda problem da BiH u međuremenu ispunjava uslove, Dodik kaže: "Mi ne priznajemo Kosovo, a radi se sa Prištinom i šta sad? Oni imaju svoje politike. Nisam ni ja protiv saradnje sa NATO-om, da BiH sarađuje, ali da Bosna i Hercegovina.. Što bi ja ispunjavao uslove? Dosta više ispunjavanja uslova. Nikada nije bio uslov Srbiji vojna imovina, nikada, a zašto je to Bosni i Hercegovini uslov, zašto?"

Upitan zašto je promenio stav u vezi sa NATO, Dodik je rekao: "Ma pustite vi to, promenio...Tad nije bila relevantna tema NATO".

A na pitanje zašto je danas relevantno, a tada nije bilo, Dodik je kazao da je pre 15, 20 godina NATO bombardovao Srbe.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir