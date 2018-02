(VIDEO) ALEMA SE BORI DA SPASE SESTRU IZ KANDŽI ISLAMSKE DRŽAVE: Muž je iz Tešnja odveo u Siriju, hoću da je vratim kući!

Tačnije, Alema Dolamić čiju sestru je, s osmogodišnjom ćerkom, 2014. godine muž odveo u Siriju ponovo je pokrenula ovo pitanje prvi put progovorivši javno o odlasku žena iz BiH na strana ratišta.

Alemina sestra s mužem Nerminom Jahićem, koji se borio na strani Islamske države, već gotovo četiri godine boravi u Siriji, iako je njen muž poginuo još pre godinu dana, početkom 2017. godine. Nakon toga Alemina sestra ostala je u Siriji s ćerkom i još dvoje dece koje je rodila u Siriji.

"Ona je njega upoznala putem Fejsbuka. Znate kako to biva. I to nije trajalo, možda dve nedelje. I to njihovo upoznavanje, i njena udaja i to je to. Ona je znači otišla za njega 8. januara 2014. godine. Već u desetom mesecu... su bili u Siriji", ističe Alema Dolamić.

Alemina sestra čije ime iz bezbednosnih razloga nije objavljeno, kaže da je muž njene sestre u Siriju otišao da se bori na strani Islamske države.

"On nije Nermin Jahić za njih, on je, on se zvao Ebu Zekerija, sve mi se čini. On je s njima sklopio ugovor, odatle nema izlaska. Iz ID. Znači, nema ti izlaska. Ili ćeš poginuti na ratištu ili će te oni ubiti ako pokušaš da pobegneš", dodaje Dolamić.

Dok je njena sestra živela u predelima koje su kontrolisali militanti ID, morala je da živi prema njihovim pravilima.

"Najgora mi je scena od samog saznanja da je ona dole, verujte da svaku poruku kad dobijem, ja sam očekivala – poginula je. Kaže bombarduje se 24 sata. Pa rekoh idi gde u podrum. Kaže ona meni, napisa – Pa odakle mi podrum. Nema toga. Nego ako te strefi, strefilo te i to je to. Sad neko je došao u tu kuću gde su, bilo je tu više žena. I ona kaže – Alema ja čujem i pucanje i sad između... normalno ID s kim su sad ratovali, ne znam. I ja kažem – Ima li ikave šanse da bežiš odatle. Kaže ona – pa gde ću. I kaže ona meni – Pa šta ću, podelili su nam pojaseve. Ja njoj napišem – Kakve pojaseve? Mislim, znam ja sad šta su njoj dali. Kaže ona - Pa u slučaju da oni uđu...“, priča Alema, aludirajući na to da žene u ovoj zajednici dobijaju pojase za bombaše samoubice.

Od samog odlaska Alema je pokušavala sestru da vrati u Bosnu i Hercegovinu, ali je tek nakon pogibije muža Alemina sestra zatražila da joj pomogne da napusti Siriju. Alema je, od svih članova porodice osoba iz BiH koje su otišle u Siriju, jedina javno progovorila i zvanično pokrenula proces povratka u BiH. Pomoć je tražila od zvaničnih institucija i ambasada u Jordanu i Turskoj, ali i humanitarnih organizacija.

"Eto četvrta je godina, malo, kako bih rekla, i mediji, malo i ti roditelji o svemu tome ćute. Trebalo se od samog početka, trebali su se nekako skupiti pa razmeniti informacije – moje dete je ovde, moj sin je ovde, moja je ćerka tamo... razumete... pa na bilo kakav način im pomoći", pojašnjava Alema.

Alemina borba još nije gotova, ali nada se da bi uskoro mogla da vidi svoju sestru i njenu decu u BiH. Oni su trenutno u izbjegličkom kampu u Siriji, gde je još nekoliko žena iz BiH i regije Balkana koje dele sudbinu Alemine sestre.

"Da mogu, svaku bih ženu vratila. Nebitno samo iz Bosne, iz bilo koje zemlje“, kaže Alema.

Kurir.rs/ Radio Slobona Evropa

Foto: Radio slobodna Evropa

Kurir

Autor: Kurir