IZBO KOMŠIJU NOŽEM 50 PUTA: Ali ovakav alibi policija nije očekivala

Njega tužilaštvo tereti da je 8. oktobra prošle godine nešto pre 22 sata u Gornjim Plavnicama, nožem usmrtio svog poznanika Kristijana Dugančića u njegovoj kući, zadavši mu 50 uboda nožem dugim 18 centimetara po glavi i telu. Optuženi doduše, nije poricao ubistvo, ali je kazao kako poznanika ubio u samoodbrani.

Prema nalazima veštaka od brojnih uboda, smrtonosan je bio onaj u predelu grudi, jer je zbog dubine zabijenog noža nesrećni Dugančić na mestu preminuo.

Ubistvu je prethodila višečasovna pijanka, a povod za okršaj je bila optužba Melinčevića da mu je Dugančić ukrao alat. Dugačnić je komšiju isterao iz kuće, ali se on vratio i tražio 1.000 kuna za alat. Dugančić ga je napao nožem, kojeg je Melinčević oteo i ubo komšiju u čelo, ali ga nije zaustavio, pa ga je nastavio ubadati i to do 50 puta.

