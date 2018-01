O OVOM STATUSU OCA PIMENA PRIČA REGION: Hristos se rodi i za one koji voze džipove i za one koji idu pešice!

"Hristos se rodi!

Hristos se rodi i za one koji pale vatru, ali i za one koji ne pale. I za one koji voze džipove, i za one koji idu pešice. I za one koji tradicija izdužu iznad vere, ali i za one koji upozoravaju da u veri nema kompromisa. I za one koji su napustili svoja ognjišta, ali i za one koji su ostali u njima i po cenu života.

Hristos se rodio i postao čovek da bi se ljudi vratili Bogu.

Hristos se rodi da bi pomirio nebo sa zemljom.

Hristos se rodi i da bi pomirio sina sa ocem i sa brata sa bratom.

Hristos je rođen da prepozna Njega u svakom novorođenčadi.

Hristos je rođen da nam kaže da ne moramo na silu da ga volimo.

Hristos je rođen da nam pokaže da ga volimo na silu, ​​to nije vera.

Hristos se rodio za sve i za svakoga!", piše u čestitki oca Pimena.

Kurir.rs/ Plusinfo.mk

Foto: Printscreen/ Facebook

Kurir

Autor: Kurir