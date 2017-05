TOŠIĆ PRED VELS: Bili smo u situaciji kao Vels da moramo da pobedimo i često nismo pobeđivali

"Mnogo puta sam bio u situaciji u kojoj je sada Vels, u problemu da moramo da pobedimo i često nismo pobedjivali. To je neprijatan pritisak koji niko ne želi i mnogo je bolje biti u ovoj situaciji u kojoj smo mi sada", rekao je Tošić agenciji Beta u Staroj Pazovi.

Srbija će u šestom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo igrati protiv Velsa, utakmicu u kojoj će pokušati da ostane na prvom mestu Grupe D.

Reprezentacija Srbije je lider sa 11 bodova, koliko ima i Irska, dok su Vels i Austrija na trećem i četvrtom sa po sedam. Gruzija ima dva, a Moldavija jedan bod.

Izabranici selektora Slavoljuba Muslina su se okupili u ponedeljak i imaće dve nedelje za pripremu, što im ne predstavlja problem uprkos napornoj sezoni koja je nedavno završena.

"Reprezentacija je šlag na torti i milina je doći ovde, pogotovo što u inostranstvu nemamo toliko prilike da komuniciramo sa našim ljudima i igramo sa fudbalerima iz Srbije. Meni ovo veoma prija. Niko ne razišlja o umoru, već samo da što spremnije dočeka meč", kazao je Tošić.

Vels će u predstojećem susretu biti oslabljen neigranjem Gereta Bejla, a Tošić je naveo da je uveren da će selektor te reprezentacije Kris Kolman izvući maksimum iz svog tima bez obzira na izostanak najboljeg fudbalera.

"Bejl je važan šraf u svojoj reprezentaciji, godinama je vuče napred i mnogo je zaslužan za rezultate tog tima. Ali, oni su u nezavidnoj poziciji na tabeli i nemaju prostora da razmišljaju da li Bejl igra ili ne. Moraju da naprave rezultat i to je nešto što me uverava da će doći ovde i odigrati na najvišem mogućem nivou", istakao je krilni fudbaler ruske ekipe CSKA iz Moskve.

On je rekao da duel sa Velsom neće biti presudan jer posle toga slede još četiri utakmice, ali da bi pobeda bila veoma važna za Srbiju.

"Svaka naredna utakmica je najbitnija i to zaista više nije samo fraza. Bez obzira na to ko je protivnik, znamo svoj cilj, želimo napred i iskorak. Svaka pobeda olakšava situaciju i daje prostor za kalkulaciju, a mi posle Velsa imamo još četiri koraka. Nećemo razmišljati o protivniku, znamo svoj cilj, verujemo u sebe i da možemo da napravimo rezultat", rekao je Tošić.

Utakmica izmedju Srbije i Velsa igraće se 11. juna na stadionu "Rajko Mitić".