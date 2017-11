JANG BOJS STIGAO NA MEGDAN CRNO-BELIMA: Vruća utakmica sa Partizanom! Došli smo po pobedu

"Očekuje nas interesantna i neizvesna utakmica, zaostajemo dva boda za Partizanom, a za našu ekipu a posebno za mladje igrače, izazov je da budu uspešni u ovakvoj atmosferi. Ako želimo da prođemo, moramo da pobedimo Partizan. Postoji mogućnost i da sa nerešenim rezultatom odemo dalje ali ako pobedimo imamo veće šanse za prolaz", rekao je Hiter na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Jang Bojsa igraju u četvrtak od 21.05 u Beogradu protiv Partizana, utakmicu petog kola Grupe B u Ligi Evropa. Partizan je drugi na tabeli sa pet bodova, Jang Bojs ima tri, Dinamo iz Kijeva, koji je već obezbedio plasman u drugu fazu ima 10, a poslednjeplasirani Skenderbeg ima dva boda.

Trener Jang Bojsa rekao je da u četvrtak neće igrati kapiten Stiven fon Bergen, koji nije ni doputovao, ali da ima igrača koji mogu da ga zamene.

"Može da se desi da ekipa bude u izmenjenom sastavu u odnosu na poslednju prvenstvenu utakmicu, ali iako ih bude, biće to taktički zbog prilagođavanja protivniku. Istakao bih neke vrline Partizana, a to je da mnogo stabilno deluje u zadnjoj liniji i da prima malo golova", naveo je on.

Upitan da li misli da je njegova ekipa "kiksnula" negde u dosadašnjem toku Lige Evropa, Hiter je rekao da je Jang Bojs nameravao da pobedi Partizan u prvom meču, da je odigrao nerešeno protiv Skenderbega, ali da misli da je nezasluženo izgubio u Kijevu protiv Dinama.

Novinare je zanimalo i da li je Jang Bojsu švajcarsko prvenstvo prioritet, zbog malih šansi za prolaz dalje.

"U nedelju mi je bilo najvažnije što smo pobedili Cirih, a u Ligi Evropa imamo još dve utakmice u grupi, ako obe dobijemo idemo dalje. Želimo to isto kao i Partizan, koji 13 godina nije prezimio u Evropi. Jedino što je 100 odsto izvesno je da idemo dalje ako pobedimo obe utakmice, sve drugo ostavlja otvara vrata i Partizanu da može dalje", naveo je Hiter.

Jedan od najboljih igrača Partizana Zoran Tošić propustiće utakmicu zbog suspenzije.

"Sigurno je da je Tošić kvalitetan igrač, ali tu su (Marko) Janković i (Leandre) Tavamba koji imaju mnogo ofanzivnih kvaliteta i zbog toga mislim da smo slične ekipe", naveo je Hiter.

U timu Jang Bojsa je i bivši igrač Partizana Miralem Sulejmani, a Hiter je rekao da od njega očekuje da prikaže dobru igru.

"Ne mislim da nekoga treba posebno da motivišem, a tako ni njega, još jednom ću posebno razgovarati sa njim, ali očekujem da pruži dobru partiju", dodao je on.

Golman Jang Bojsa Dejvid fon Balmons rekao je da očekuje "vruću utakmicu".

"Obe ekipe će želeti da pobede, atmosfera će sigurno biti dobra. Radujemo se sutrašnjoj utakmici. Znam da Tošić neće igrati, on je dobar igrač koji je dobar iz prekida, ali ne zavisi sve od njega, nije jedini dobar u Partizanu", rekao je on.

