(VIDEO) CRVENO-BELI ŽELE REVANŠ: Crvena zvezda - Napredak (18.30)

Sastavi

Crvena zvezda: Borjan - Stojković, Savić, Le Talek, Rodić - Račić, Krstičić, Milijaš - Milić, Radonjić - Pešić.

Klupa: Supić, Frimpong, Gobeljić, Jovičić, L. Ilić, Adžić, Joveljić.

Napredak: Ni. Petrović - Boranijašević, Simonović, Veškovac, Ne. Petrović - Kostić, Eskić - Ndiaje, Vulić, Vukanović - Nikolić.

Tok meča

Lideri šampionata su jedini prvenstveni poraz doživeli upravo u duelu sa Kruševljanima, pa je ovaj susret šansa za revanš i osvajanje važnih bodova.

Beograđani trenutno zauzimaju 1.mesto na tabeli sa 69 osvojenih bodova, a u prethodnom kolu crveno-beli su u Novom Sadu savladali ekipu Vojvodine rezultatom 1:2. Ekipa Napretka trenutno zauzima 7.mesto na tabeli sa 40 osvojenih bodova, a u prethodnom kolu kruševački tim je pretrpeo poraz u Šapcu od ekipe Mačve rezultatom 1:0.

Dva tima su se već sastajala tokom aktuelne sezone, a meč u Kruševcu završen je pobedom ekipe Napretka rezultatom 1:0(0:0). Jedini pogodak na utakmici postigao je Nikola Mitrović u poslednjim trenucima zaustavnog vremena. Ako posmatramo rezultate prethodnog 21 međusobnog susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 2000-2017) Beograđani su bili mnogo uspešniji sa 14 pobeda, uz 5 remija i 2 poraza. Zanimljivo je da su oba trijumfa Kruševljani ostvarili na svom terenu.



U taboru domaćina nema opuštanja, uprkos velikoj bodovnoj razlici, naročito kada u goste dolazi ekipa koja je pokazala da može da savlada crveno-bele. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba lidera šampionata Vladan Milojević koji je istakao da vremenske prilike idu u prilog igračima i da očekuje veliku podršku navijača:



’’Ovo je treća u niz utakmica koju igramo sa ekipama iz gornjeg dela tabele. Očekuje nas teška utakmica, kao i sve prethodne. Dolazi nam protivnik koji je stabilan u svim sferama, jedna dobra ekipa sa kvalitetnim pojedincima. Imaju svoj stil igre i pružaju podjednako dobre partije i na strani i na domaćem terenu. Porazili su nas u prvom delu prvenstva i to dodatno govori o njihovom kvalitetu. Za nas je najbitnije da se najbolje moguće spremimo za tu utakmicu. Vremenske prilike nam idu u prilog, dolazi lepše vreme i očekujemo da navijači dođu u što većem broju i da nas podrže. Uvek nam je draže kada ih ima mnogo, kada daju mojim momcima vetar u leđa, jer su oni to i zaslužili. Nema dileme da će nas i na sutrašnjoj utakmici bodriti kako samo oni umeju. Što se tiče kadrovske situacije Babić je imao manji problem sa povredom, ali juče je odradio kompletan trening, videćemo kako će se osećati. Juče smo imali oporavak od utakmice, tako da ću tek danas posle treninga znati na koje igrače mogu da računam. Kada igrate na malo lošijim terenima na svaka tri dana povećane su šanse da dođe do povreda.’’

Gosti u ovaj meč ulaze sa puno respekta prema protivniku, ali i sa željom da naprave još jedno iznenađenje. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba ’’čarapana’’, iskusni Milorad Kosanović, koji je istakao da je predstojeći meč veliki izazov za njegove igrače:

’’Kada je Zvezda u pitanju uvek ima mnogo nepoznanica. To je veliki klub kod kog se dešavaju velike stvari i misliti da o njima znate sve pretenciozno je. Znamo samo ono što nas intresuje i koliko nam treba, a mislim da je to sasvim dovoljno. Mi smo u ovom prolećnom delu odigrali 4 utakmice, tri sa klubovima iz samog vrha, a jednu nesrećnu i neprijatnu u Šapcu. Odigrali smo odlično sve četiri utakmice, napravili dobar rezultat i ulazimo u neku mirnu fazu ovog takmičenja, za koje verujem da ćemo ga završiti korektno. Prva od tri utakmice koje nam predstoje je ova protiv Zvezde. Za sve igrače koji nisu u Zvezdi to je posebna vrsta izazova, i jedna vrsta praznika, da izađu na stadion i pokažu šta i koliko mogu protiv tima koji je davno osvojio ovogodišnje prvenstvo. Igraćemo utakmicu pred dosta publike, pred tv kamerama, tako da naše igrače mogu da vide ljubitelji fudbala širom Srbije. Ne postoji nikakvo opterećenje rezultatom, jednostavno idemo da igramo i da se nadigravamo.’’



Kurir sport

Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir