BLOG UŽIVO, VIDEO Zidan: Ronaldu ne smeta kada ne igra

BEOGRAD - Dobrodošli na Kurir sport! Pratite najnovije vesti iz sveta sporta na jednom mestu.

08:01 - Zidan: Ronaldu ne smeta kada ne igra

Trener Real Madrida Zinedin Zidan rekao je da se Kristijano Ronaldo ne ljuti kada ga Francuz ne uvrsti u tim. Real je u sredu igrao meč osmine finala Kupa kralja sa Seviljom i slavila sa 3:0, a Zidan je rešio da odmori svog najboljeg igrača. "Ronaldo je inteligentan igrač, želim da ga imam na raspolaganju tokom cele sezone. Imamo 20 utakmica u naredna dva meseca. Ponekad on mora da odmori. On nema problem sa tim. Uvek želi da igra, ali pričamo o tome i znamo šta je najoblje. Pokušavamo da igramo sa svim igračima koje imamo i da osvojimo sve trofeje koji su pred nama", rekao je Zidan i nastavio: "Kristijano je lider na i van terena. On je potpuno posvećen čak i kada ne igra. Na primer, pre i posle utakmica uvek uđe u svlačionicu i priča sa svim igračima. Možda se sa strane to ne vidi toliko, ali on ima ogromnu energiju koju prenosi drugima. To je veoma važno za tim".

08:00 - VESTI KOJE SU OBELEŽILE PRETHODNI DAN MOŽETE PROČITATI OVDE

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Beta,Tanjug,Fonet