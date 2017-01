IBRA U SVOM STILU: Osvojio sam Englesku za 3 meseca!

Fudbaler Mančester junajteda Zlatan Ibrahimović rekao je danas da je u svojoj prvoj sezoni u klubu "osvojio Englesku" i da mu je za to trebalo tri meseca.Ibrahimović je letos kao slobodan igrač iz Pari Sen Žermena prešao u Mančester junajted i do sada je postigao 18 golova.

"Jurim glavni trofej, Premijer ligu. To je moj cilj. Individualne stvari dolaze kao deo cilja, to je kao bonus za svakog igrača. Ako kolektivu ide dobro onda će i individualci igrati dobro. Pokušavam da pomognem ekipi i pokušavam da radim ono što radim najbolje, da postižem golove, igram dobro i stvaram šanse saigračima. Sve dok to mogu, znam da ću pomoći mojoj ekipi", rekao je Ibrahimović za sajt Junajteda, preneo je Skaj.

"Nemam ciljeve kao individualac, pošto sam to već ostvario posle tri meseca u Engleskoj. Osvojio sam Englesku, a za to mi je trebalo tri meseca", dodao je 35-godišnji Ibrahimović.

Mančester junajted je vezao devet pobeda, ali je šesti na tabeli sa 10 bodova zaostatka za vodećim Čelsijem.

"Polako, polako, bićemo sve bolji i sve će da klikne. Moramo da kliknemo kao ekipa. Sada se vidi kakav je tim. Poslednjih mesec i po dana smo pokazali pravi put. Zaostatak je bio veći, ali sada je bolje, sada smo bliže. Čekamo da druge ekipe pogreše, da padnu, a mi ćemo biti tamo", naveo je Ibrahimović.











Autor: Kurir sport