MIHAJLOVIĆ KRITIKUJE LOPEZA: U napadu imam veš-mašinu

Sa Sinišom Mihajlovićem nikad nije dosadno! Pred današnje gostovanje njegovog Torina u Bolonji srpski trener izjavio je da u timu ima fudbalera sa izgledom veš-mašine i da to što je prošle nedelje osuo paljbu po Ademu Ljajiću nije uradio iz mržnje prema njemu. Naprotiv, učinio je to jer ga voli kao što otac voli sina.

- Pitate me da li će igrati Maksi Lopez? Još je kao veš-mašina - rekao je Mihajlović, aludirajući na višak kilograma s kojim se Argentinac već dugo bori s malo uspeha, a zatim se osvrnuo na Ljajića:

- Znam da je vrhunski igrač. Kad sam ljut na njega, to činim kao da sam mu otac, jer ga volim kao sina. Njegov sam najveći navijač, siguran sam da će sezonu završiti sa dvocifrenim brojem golova i asistencija, samo mora da ostane miran. Mora da odlazi na teren da bi igrao sa uživanjem i rezultati će doći.



Torino se nakon dobrog starta jesenas nalazi na deobi 8. mesta zbog nekoliko izgubljenih pobeda u završnim trenucima mečeva.- Moja ekipa je četvrta po efikasnosti u Seriji A. Od 30 bodova, 21 smo osvojili na našem terenu pa, iskreno govoreći, mogli smo bolje da odigramo u gostima. Samo nas je Napoli nadigrao na svom terenu.

Autor: Foto: Shutterstock,Foto: Profimedia,Reuters