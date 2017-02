(VIDEO) PARTIZAN O ZAHTEVU ZVEZDE DA JOJ SE PRIZNA TITULA: Suženje svesti i potpuni moralni bankrot

Pantić se osvrnuo na zvanični zahtev crveno-belih upućen Fudbalskom savezu Srbije da im se prizna titula iz 1946. godine, ali i na odluku FIFA da ne prizna naslove svetskog prvaka osvojene pre 2000. godine, samim tim i Zvezdin.

"Deluje šizofreno i ludački i ne treba da gradimo svoj identitet kao što to rade navijači Zvezde, a to je na istorijskim falsifikatima, zluradosti i principu ‘da komšiji crnke krava", rekao je između ostalog Pantić.

On je podsetio na mit da je Partizan osnovan u Zagrebu.

"Malo je poznato da je Zvezda među prvima igrala prijateljske utakmice u Albaniji pod Enverom Hodžom. Tada su to bile socijalističke zemlje u prijateljskim odnosima. Postoji nešto što se zove ‘savršena laž’. To je kada uspete da ispinujete nešto i da se to na prvi pogled ne može otkriti", rekao je Pantić.

Tvrdeći da Zvezda traži titulu posle pet dobijenih utakmica, Pantić kaže:

"To govori o suženju svesti i potpunom moralnom bankrotu".

