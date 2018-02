ĐORĐEVIĆ O RATU FIBE I EVROLIGE: Ukoliko se ne dogovore treba da štrajkujemo kao NBA!

"Potrebno nam je razumevanje klubova, želja igrača i pre svega razumevanje za ovu situaciju koja nije dobra, ali na nju moramo gledati dublje, globalnije, a ne da se limitiramo, da svako iznosi mišljenje svoje federacije, svoj reprezentacije. Treba sve federacije da sednu zajedno, donesu zajedničko mišljenje i svima nama pokažu kojim pravcem treba da ide košarka i takmičenje reprezentacija", rekao je Đorđević za Blicsport.



Od ove godine kvalifikacije se igraju po novom sistemu, tokom sezone, pa igrači iz NBA lige neće biti selektorima na raspolaganju, a gotovo sigurno ni igrači koji igraju za klubove iz Evrolige. Đorđević je prvo objavio spisak od 35 igrača, a zatim ga je skratio na 24 igrača.



"I u NBA je postojao problem, pa su štrajkovali. Ceo NBA, bio je lokaut. Ne vidim razlog zašto se tako nešto ne uradi ako svima nama ne odgovaraju neke stvari, ni FIBA, ni Evroligi, reprezentacijama, reprezentativcima, selektorima... Izvolite, sedite pa se dogovorite, ima načina kako da se dođe do najboljeg sistema takmičenja i solucije. Mislim da u ovom trenutku to nije", naveo je on.



Košarkaši Srbije će u prvom kolu kvalifikacija u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", 24. novembra, dočekati Austriju, a u drugom kolu, u istoj dvorani, 27. novembra, Gruziju.



"Kvalifikacije i prozori... Velika nepoznanica. Nema izgovora, moramo izbaciti spisak, iako niko ne zna kako će to da izgleda. Ima momaka koji će doći, odazvati se, sa kojima treba da napravimo dobru igru i onda doći do rezultata, jer sada igra nije toliko bitna koliko rezultat, pogotovo u prvim utakmicama kod kuće", rekao je srpski selektor.

