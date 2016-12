RADONJIĆ PRED CSKA: Teodosić dominira Evroligom...

"Još jedno veliko košarkaško veče u Beogradu i Srbiji. Ova 2016. godina, koja nam je ;za ponos i diku, završava se utakmicom protiv prvaka Evrope - CSKA u Beogradu", rekao je Radonjić novinarima u Beogradskoj areni.



Crvena zvezda dočekaće sutra u Areni prvaka Evrope CSKA iz Moskve u 15. kolu Evrolige. To će biti poslednja utakmica crveno-belih u 2016. godini.



"Nije teško analizirati CSKA, prvaka Evrope. To je ekipa koja je pretpela minimalne promene u odnosu na tim koji je osvojio titulu Evrolige. Otišao je jedan i došla su dva igrača... Zadržali su sve najbolje igrače i igraju sjajno", rekao je Radonjić.



On je rekao da su Miloš Teodosić i Nando De Kolo glavni igrači CSKA, koji je prema njegovim rečima glavni konkurent za osvajanje nove titule u Evroligi.



"Svi znamo da Teodosić dominira Evroligom, a tu je i De Kolo, medjutim, to je ekipa koja ima toliko igrača i da u odsustvu njih dvojice dobija mečeve. Ono što su dokazali do sada jeste da su ekipa koja po svemu glavni pretendent da osvoji, odnosno odbrani trofej u Evroligi", rekao je Radonjić.



On je dodao da njegova ekipa mora da pronadje način da zaustavi ruski tim, koji prosečno po utakmici postiže 90 poena.



"Oni su ekipa koja postiže mnogo poena, 90 po meču, uz po 20 i nešto asistencija, a takodje imaju ogroman procenat uspešnosti u šutu za tri. Njihova igra ;je bazirana na igri dva velika igrača, ali su i ostali tu... Mi moramo kroz odbranu da pokušamo da nadjemo način da ih zaustavimo", rekao je Radonjić.



Utakmica 15. kola Evrolige izmedju Crvene zvezde i CSKA iz Moskve igraće se u četvrtak od 19.00 u Beogradskoj areni.





Autor: Agencija BETA