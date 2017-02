RADULJICA HVALI: Jokić će biti naš vođa

Nikola Jokić obradovao je svakog ljubitelja košarke u Srbiji, a još više saigrače iz reprezentacije i selektora Sašu Đorđevića.



Jokara, kako ga zovu, biće velika snaga „orlova“, a posle ovakvih igara u NBA, može se očekivati da ima još značajniju ulogu u predstojećim akcijama reprezentacije. Tako misli i Miroslav Raduljica, Nikolin kolega iz reketa.

- Siguran sam da Nikola može da bude vođa selekcije Srbije, mene je lično oduševio prošlog leta, kada smo prvi put imali priliku da igramo zajedno. Ima neverovatan osećaj za košarku i uživanje je igrati s njim, a isto tako i gledati ga kako igra. Ima odličnu sezonu u NBA, i to je zaslužio u svakom smislu. Želim da igra još bolje, znam da to može - rekao je Miroslav Raduljica za Nezavisne novine.



Da li ova generacija konačno može i do evropskog zlata, bilo je naredno pitanje za snažnog centra:

- Rano je govoriti o tome. Bitno je da se dobro pripremimo za prvenstvo, nama je svaka utakmica bitna kao da je finale, i to je filozofija kojom idemo. To je nešto što nam je selektor Aleksandar Đorđević usadio i mislim da dosadašnji rezultati govore da je to dobar put. Jedva čekam pripreme i stvarno uživam da igram i da budem sa svim tim momcima.

Guraju iznad plana

ZVEZDA PRAVI SUPER REZULTATE



Srpski centar se osvrnuo i na igre Crvene zvezde u Evroligi.

- Kao što sam i ranije govorio, Zvezdina snaga je u tome što dugo igraju u istom sastavu i dobro se poznaju. Iz toga proizlazi samopouzdanje i samim tim ceo tim igra bolje. U prilog tome govore i odlični rezultati - naglasio je košarkaš Armanija.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Foto: Dado Đilas