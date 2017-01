(VIDEO) SVI K'O JEDAN: Košarkaši Partizana ovim spotom zovu Grobare da zajedno sruše FMP

U Partizanu očekuju veliki odziv navijača, onakav kakav je bio i protiv AEK-a u FIBA Ligi šampiona pa je u cilju animiranja fanova urađen i najavni spot.



Muzička podloga video klipa je numera kultnog hip-hop sastava “Prti Bee Gee”, inače jednog od omiljenih trenera Partizana Aleksandra Džikića.



Uz video, “okačena” je i poruka…



– Svi k’o jedan čekamo FMP!





Džikić: Važna utakmica protiv FMP



Trener Partizana Aleksandar Džikić rekao je da je predstojeća utakmica protiv FMP-a u Jadranskoj ligi važna za obe ekipe i da veruje da će njegov tim dati sve od sebe.



"Protivnik ima bolje rezultate u poslednje vreme, sada se nalaze u sredini tabele. Njihova situacija im omogućava da skrate rotaciju, imaju dovoljno vremena između utakmica. To je dovelo do pomaka u igri nekolicine njihovih igrača, sada imaju više samopouzdanja, igraju bolje i učinkovitije. Vrlo dobro trče, agresivni su na skoku, imaju iskusnog organizatora igre i sigurno će imati dodatni motiv protiv nas", rekao je Džikić za klupski sajt.



"Naš sastav će biti nepromenjen, neki igrači još traže svoju igru posle pauze, ali verujem da ćemo pred našim navijaćima dati sve od sebe. Utakmica je vrlo važna za obe ekipe, očekujem da se to vidi i na terenu", dodao je on.



U prvom delu sezone Partizan je u Železniku pobedio FMP sa 65:56. Partizan je drugi na tabeli sa 14 pobeda i četiri poraza a FMP je osmi skorom od sedam pobeda i 11 poraza.



Autor: Kurir sport