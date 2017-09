GRBIĆ: Nemci tradicionalno neugodni, ali verujem u pobedu

"Nemačka je tradicionalno neugodan protivnik. U ranijim utakmicama smo ih vrlo retko lako pobedjivali, a često smo i gubili. Očekujem težak meč, ali mislim da smo bolji od njih i da ćemo ih pobediti", rekao je Grbić, prenosi Odbojkaški savez Srbije.

Odbojkaši Srbije sutra u Krakovu igraju protiv Nemačke polufinale na Evropskom prvenstvu.

Grbić je naveo da je zadovoljan igrama i energijom svog tima u dosadašnjim utakmicama u Poljskoj, kao i motivacijom igrača.

"Ovo što smo do sada pokazali je jako dobro, energija koju smo stavili na teren je bila dobra, što je i donelo rezultat. U teškim momentima smo pokazali mirnoću, stabilnost i agresivnost, bez predaje smo igrali do kraja... To je energija koja nam treba za polufinalnu utakmicu, a mislim da je polufinale EP motivacija sama po sebi", rekao je Grbić.

Bloker Dragan Stanković rekao je da je njegova ekipa plasmanom u polufinale ispunila prvi cilj.

"Sada dolazi najzanimljiviji deo prvenstva, borba za jednu od medalja. Nemačka je pokazala dosta u toku turnira, osvojili su svoju grupu, prošli u polufinale... To je težak protivnik kojeg poznajemo dobro, ali poznaju i oni nas. Najbitnije je mentalno se pripremiti i misliti o našoj strani mreže", rekao je Stanković.

"Ukoliko budemo igrali sa energijom kao protiv Bugarske možemo se nadati dobrom rezultatu", dodao je Stanković.

Polufinala utakmica Evropskog prvenstva izmedju Srbije i Bugarske igra se sutra od 17.30.

U drugom polufinalu, od 20.30. igraju selekcije Rusije i Belgije.

Beta

Foto: Fonet/AP

