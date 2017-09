(VIDEO) OVAKO SRBI IGRAJU ODBOJKU: Poen Uroša Kovačevića o kome priča ceo svet, a sadrži sve lepote ovog sporta

Prosto, tim Nikole Grbića i nije mogao da izgubi ovaj meč jer je izgarao za svaki poen. Jedan od takvih bio je u finišu trećeg seta, pri rezultatu 25:25.

Posle više razmena napada, Uroš Kovačević je poentirao, i to iz trećeg pokušaja. Prethodno je naš tim čak četiri puta vadio loptu iz gotovo izgubljene situacije i uspevao da organizuje napad.

Treći set je imao neobičan tok jer je Bugarska stekla prednost, ali je Srbija uspela da preokrene i slavi za polufinale.

- Najviše mi se svideo treći set, oni su zamenili trojicu igača i počeli da igraju opuštenije i slobodnije, agresivnije. Vodili su praktično od drugog tajm-auta, a mi smo bili na ivici da ga izgubimo. Ne mogu ništa da kažem igračima jer su oni zaista to zaslužili, rizikovali su, dobro servirali, a teške lopte su rešavali vrlo dobro i da smo izgubli ne bih imao ništa da im kažem. Pokazali su snagu kada su gubili, bilo je par situacija gde je bilo gotovo, ali uspeli smo da se vratimo u igru i pobedimo. To mi se najviše svidja, način kojim smo to uradili. Ovo je odličan moralni špric za narednu utakmicu koja nas čeka - naveo je selektor Nikola Grbić.

Srpski odbojkaši će u subotu od 17.30 igrati u polufinalu protiv Nemačke.

