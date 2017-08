Grbić: Očekuju nas teški rivali do kraja Evropskog prvenstva

– Pristup u energetskom smislu je bio jako dobar. Bili smo koncentrisani i agresivni, počevši od servisa pa do odbrane. Imali smo kontinuitet u napadu i to nam je dalo rezultatsku sigurnost i mirnoću. Jako mi je drago kako smo odigrali treći set, u kojem smo bili u rezultatskom deficitu i uspeli smo da napravimo preokret našom igrom, a ne njihovim greškama, rekao je Grbić.



Sledi četvrtfinale i duel protiv Bugara ili Finaca.



– Pripremamo se za sve opcije i bićemo spremni za četvrtfinale. Nijedna reprezentacija neće slučajno doći do četvrtfinala i to će sigurno biti težak meč. Od sada pa do kraja Evropskog prvenstva očekuju nas teški protivnici, zaključio je Grbić.

Kurir sport/Tanjug, Foto: FIVB