RUKOMETAŠICE BRUSE FORMU ZA PLANETARNO TAKMIČENJE Obradović: Ima još posla do Svetskog prvenstva

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović rekao je danas da njegovu ekipu čeka još posla do odlaska na Svetsko prvenstvo i prvog meča sa Kinom.

Rukometašice Srbije pobedile su u Kovilovu Slovačku sa 26:24 u pripremnom meču za SP. Te dve selekcije su već odigrale jedan meč, u Pančevu, i on je završen nerešeno 30:30.

"Prvo poluvreme je bilo preslikano od juče iz Pančeva, kao i drugo, s tim što smo kontrolisali rezultat. Nismo dozvolili pad na kraju, već smo pobedili. Odbrana je bila bolja. Bilo je dosta dobrih stvari, ali i onih na kojima ćemo raditi narednih dana", rekao je Obradović.



On je istakao da je važno što ima prostora, ali i vremena za napredak.



"Ostaje nam da iskristališemo detalje. Imali smo šest primljenih golova iz kontranapada. Znaju one ko kada sprečava, ali možda malo voljni momenat i umor, utiču na to. Uradićemo sve da udjemo u formu kada to bude trebalo. Vratiće nam se Joka (Jovana Stoiljković), a razgovaraću i sa Кaćom (Кatarina Tomašević zbog privatnih razloga nije sa ekipom), da vidimo kakvo je stanje", rekao je Obradović.



Rukometašicama Srbije sada predstoje pripremni mečevi protiv Crne Gore, u nedelju i ponedeljak. Ekipa put Nemačke kreće 1. decembra.



Svetsko prvenstvo će se održati od 1. do 17. decembra u Nemačkoj.



Srbija će u Lajpcigu igrati u Grupi D protiv Kine, Kameruna, Nemačke, Holandije i Južne Koreje.

kurir.rs / Beta

foto: RSS

