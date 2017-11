LEGENDA SNUKERA ŠOKIRALA SVE: O'Saliven neće na Svetsko prvenstvo da bi ušao u rijaliti

Kako je preneo Eurosport, O'Saliven je rekao da bi mogao da snima drugu seriju rijaliti programa "Hustle" u Australiji, u kome igra bilijar protiv lokalnih igrača. U vreme snimanja 21. aprila počinje najveći snukeraški turnir, Svetsko prvenstvo u Šefildu.

O'Saliven nije propustio Svetsko prvenstvo otkako je prvi put nastupio kao tinejdžer 1993. godine.

"Eurosportova takmičenja su prioritet, kao i dogadjaji u Kini, zbog obaveza prema sponzorima. Ako ne budem igrao na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, na Mastersu u Nemačkoj ili Otvorenom prvenstvu Ujedinjenog Kraljevstva, nemojte biti iznenađeni, pošto znam da ne mogu da igram svakodnevno", rekao je O'Saliven.

On je drugi najtrofejniji igrač u istoriji snukera sa 30 trofeja, šest manje od Stivena Hendrija.

"Što se mene tiče, ne treba mi nova titula Otvorenog prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva, na Svetskom prvenstvu ili Mastersu. Ako moj menadžer misli da treba da idem, ja ću otići. Ne mogu da snimam emisiju i da igram na Svetskom prvenstvu u maju", naveo je on.

O'Saliven je ove sezone u dobroj formi, osvojio je Otvoreno prvenstvo Engleske i Masters u Šangaju, a igrao je u finalu Mastersa u Hongkongu i turnira Šampion šampiona.

"Moram da napravim prioritete i turnire na kojima ću učestvovati. Želim da snimim novu emisiju pošto je to nešto što mogu da radim a da nema veze sa snukerom. Radi se o uspostavljanju ravnoteže, 17 dana turnira u Šefildu je u redu ako osvojiš trofej, ali ako to ne uradiš, onda je gubljenje vremena", naveo je O'Saliven.

On je rekao da mu je važna njegova dobrobit, a ne samo da se pojavljuje na turnirima.

"Znam da mnogi žele da me gledaju kako igram, ali moram da gledam van snukera, ima mnogo stvari koje volim. Zašto da okrenem ledja stvarima koje me čine srećnim. Moram na vreme da obavestim ljude za emisiju, jer kada se obavežem, to je gotova stvar. Ne radi se samo o novcu, ima i drugih stvari. Odlučiću o svemu u dogovoru sa menadžerom", rekao je O'Saliven.

(Beta, Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir