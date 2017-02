NIKOLA GRBIĆ SVE DALJE OD KLUPE: Odbojkaški savez Srbije danas odlučuje o sudbini selektora Srbije

Izvršni odbor Odbojkaškog saveza Srbije danas će odlučivati o sudbini dvojice selektora muške i ženske reprezentacije Nikole Grbića i Zorana Terzića. Dok je sasvim izvesno da će Terzić nastaviti da radi s devojkama, to se ne bi moglo reći za mlađeg od braće Grbić.



Razlog je novac pošto, kako Kurir saznaje, Nikola Grbić nije zadovoljan primanjima koje mu je ponudio predsednik OS Srbije Zoran Gajić. Selektoru se još duguje, a prema novom dogovoru, morao bi i da menja članove stručnog štaba. S druge strane, Nikola Grbić ima unosnu ponudu Verone, pa će se najverovatnije zahvaliti OS Srbije. Njegov brat Vladimir savetovao je Nikolu da ostane na mestu selektora, bez obzira na to što je na čudan način izgubio izbore za predsednika OSS.



Ukoliko do dogovora između Saveza i Nikole Grbića ne dođe, njega bi na mestu selektora trebalo da zameni Slobodan Kovač.



A. R.





Autor: Beta