SRBIN OPLEO PO KOMŠIJAMA: Niko nije ispljuvao hrvatske sportiste kao Veselin Vujović

Vujović je sa Slovenijom pre nekoliko dana osvojio bronzanu medalju na SP. On je do nedavno vodio RK Zagreb, a priznao je da bi voleo da vodi selekciju Hrvatske.



"Hrvati su u sportu prepotentni, uvereni su da su svi iz okruženja lošiji od njih, posebno se to odnosi na Slovence. Hrvatska javnost želela je da vodim njihovu reprezentaciju, ali to nisu hteli oni koji odlučuju. Sada se osećam kao Janez", rekao je Vujović.



Slovenija je u meču za treće mesto na SP do pobede protiv Hrvatske stigla neverovatnim preokretom.



"Kada ekipa 20 minuta pre kraja gubi sa 8 razlike, to je svetlosna godina od uspeha. Ako ekipa u 10 minuta prepolovi razliku, trener mora da uveri igrače da sledećih 10 minuta odigraju apsolutno najbolje što znaju, ne gledajući na to šta će da se dogodi. Možeš da smisliš genijalnu taktiku, ali ona može da ne uspe. Dali smo srce i uspeli", rekao je Vujović za slovenačke medije i istakao da je jači i od Čaka Norisa.



POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Siniša Mali i Dejan Nikolić promovisali Beogradski maraton na Adi

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters