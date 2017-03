VESELIN VUJOVIĆ ANALIZIRA: Rukomet se polako gasi, a to kao da neko namerno radi

Vujović će u društvu naše nekadašnje reprezentativke Tanje Medved i poznatih rukometnih novinara Vladimira Novakovića, Srtetan Raškovića i Živote Bogdanovića od 12 sati biti učesnik tribine pod nazivom "Rukomet i mediji".

Najbolji strelac nekadašnje reprezentacije Jugoslavije svih vremena ističe da je status rukometa u medijskoj sferi na našim prostorima u skladu sa rezultatima i zbog toga neizmerno žali.

- Isključivo rezultati diktiraju prisutnost u medijima što je pogubno za popularizaciju rukometa, jer u Srbiji rezultata odavno nema. Za mene je neverovatno da minulo Svetsko prvenstvo u Srbiji nije televizijski prenošeno - kaže Vujović i odmah se okreće statusu rukometa u odnosu na druge sportove.

- Poslednjih godina kao da smo se nekako ugasili i kao da neko to namerno radi. Slabi rezultati i brojni problemi koji su okovali rukomet i te kako idu na ruku ostalim sportovima koji su odavno zauzeli mesto koje je nekada s pravom pripadalo rukometu. Kako to promeniti? Pa pre svega detaljnom analizom iz koje treba napraviti strategiju i time bi trebalo da se bave ljudi koje vode rukometni savez. Srbija je izgubila korak u odnosu na zemlje u okruženju, pre svega tu mislim na Sloveniju i Hrvatsku, a da li će se nešto promeniti u dogledno vreme, Bog zna.

Vujovićeve prognoze nisu optimistične.

- Najviše bih voleo da mogu da dajem pozitivne procene. Međutim, ne vidim pokazatelj koji nagoveštava da trenutno nešto može da se promeni. Posle pobede Srbije u Poljskoj u kvalifikacijama za EP pomislio sam da su se našla prava rešenja na svim pozicijama, ali odmah je usledio poraz od Belorusije i plasman na EP sad visi o koncu. Srbija je već preskočila nekoliko velikih takmičenja, a neodlazak u Hrvatsku bio bi još jedan težak udarac za srpski rukomet.

Po Vujovićem rečima spas bi trebalo da se potraži u kvalitetnom i stručnom radu sa mladima, a pre svega u stručnom usavršavanju trenera.

- Edukacija je jako bitna, ona mora da bude temeljna i dobro je što u Srbiji postoje ustanove koje nude takvo obrazovanje. Sa decom moraju da rade obrazovani i elokvetni ljudi. Ne smemo da dozvolimo da nam škole rukometa budu usputna stvar, da neki igrači bez angažmana tu kratkoročno nađu uhlebljenje dok se ne pojavi neki zainteresovan klub. Važnije je ko radi sa tom decom nego ko je trener prvog tima, jer neke greške kasnije mogu da budu nepopravljije. Često sam bio u prilici da gledam treninge škola rukometa na kojima su zajedno mali i veliki, devojčice i dečaci. Samo igraju na dva gola dok trener na mobilnom priča. To ne može da afirmiše rukomet i zato je edukacija fundamentalna.

Posle osvajanja bronze sa reprezentacijom Slovenije na minulom šampionatu sveta Vujović je izjavio da je 10 godina maštao da postane selektor Srbije. Upitali smo ga ko ili šta je stajalo na putu ostvarenja te želje.

- Ne bih da se vraćam u prošlost. Postigao sam dogovor sa rukometnim savezom Slovenije za naredne četiri godine i na to se fokusiram. Simptomatično je da me zovu uvek kada imam angažman. Da sam kojim slučajem sad slobodan, gotovo sam siguran da me ne bi zvali. Isto je sa Srbijom i Crno Gorom. Slovenija mi je pružila šansu, ja sam se potrudio da im to vratim na najbolji način, a Srbiji želim svu sreću. Da se nađemo u finalu Evropskog prvenstva, zašto da ne - zaključio je Vujović.

