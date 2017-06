(FOTO) NJEN DUH I MUDROST SU UVEK PRISUTNI: Novak posvetio dirljivu poruku svom prvom treneru

4 years ago my tennis mother passed away,but her spirit is always present. Her legacy continues to live and her wisdom is deeply in rooted in my mind and soul. Love you Jelena Gencic . Pre 4 godine na ovaj dan preminula je Jelena Gencic,ali njen duh je uvek prisutan. Njena mudrost i dalje odzvanja u mojoj glavi i zahvalan sam joj beskrajno na svemu sto je uradila za mene i moju familiju. Volim te Jeco.

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Jun 1, 2017 at 3:15pm PDT