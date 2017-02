BIČKOVA O ĐOKOVIĆU: Ima taj ludi pogled u očima, sa sobom vodi gurua, duhovnika, psihića...

A onda je su je mediji "razapeli". A Bičkova je bez dlake na jezku komentarisala i neka druga dešavanja u tenisu. Između ostalog oplela je i po trenutno drugom reketu sveta Novaku Đokoviću.

"Gde je onaj veseli momak uvek spreman za šalu? Meni takav Đoković nedostaje. Sada sa sobom vodi sve vreme gurua, duhovnika, psihića, šta je već. Pretvorili su ga u 'univerzalnog vojnika', ima i taj ludi pogled u očima. Ima neverovatnu samodisiplinu , ali zato izgleda kao da su ga programirali. Možda tako mora kada sve vreme pobeđuješ, šta ja znam. Šta li mu se dogodilo, a bio je tako harizmatičan, divan momak. On sebe previše forsira, rekla je Ekatarina Bičkova za ruski Eurosport.

Pored Đokovića, Bičkova je komentarisala i Stanislava Vavrinku, koji voli da 'partija'.

"Što se tiče partijanja, to je pre bio moj život. Ali, retko ko može da živi tako i da igra vrhunski tenis. Izuzetak je Sten Vavrinka koji pre nije propuštao niti jednu zabavu i pre i tokom turnira. Pa on takav osvaja grend slemove i pobeđuje 'univerazalnog vojnika' Đokovića! Novak i Rafa su pre dolazili na zabave pred turnire, ali sada ih nema. Za razliku od Stena, za koga sam čula da je u septembru pravi čuda u Sankt Peterburgu pa je ipak stigao do finala. Svaka mu čast kako može tako."

