RUSKA IGRAČICA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: Svaka deseta teniserka je lezbijka. Ne želim da me dodiruju!

Bičkova je za Jurosport istakla da je potpuno normalno da na WTA turu ima lezbijki, "jer na planeti trenutno ima šest milijardi ljudi".



"Nisam nikada videla da se neke dve teniserke ljube ili razmenjuju nežnosti, ali je primetno da nešto postoji kada ste zajedno u svlačionci s njima. To nije nimalo prijatno, jer vas konstantno gledaju. To me zaista frustrira, pošto me stvarno ne zanima ko spava s kim. Nema potrebe da imamo bilo kakav kontakt. Ne dirajte me, ne dodirujte me, ne gledajte me i ne petljajte se u moj privatni život", rekla je nekadašnja ruska teniserka.





Ona je istakla da je maltene svaka deseta teniserka lejzbijka i otkrila o kojim igračicama se radi."Živimo na planeti sa šest milijardi ljudi. Postoji mnogo devojaka koje vole devojke. Ima ih i u Top 10. Neke od njih su Rene Stabs, Liza Rejmond, Eleni Danilidu, Frančeska Skjavone, Johana Larson... Australijanka Kejsi Delakva ima i bebu sa svojom devojkom, dok Karla Suarez Navaro putuje na turnire, a i živi, sa devojkom. Ima ih možda četrdesetak", rekao je Bičkova.Bičkova (31) je najbolji plasman u karijeri imala 2006. kada je bila 66. teniserka sveta, a povukla se iz ovog sporta pre četiri godine."David Ferer je ranije pušio gotovo paklu cigareta dnevno. Neke belgijske igračice takođe puše, i to ne samo kada piju, nego na svakodnevnoj bazi. Oduvek sam bila zapanjena time jer smatram da je to pogrešno, a one su pored svega toga igrale bolje od mene", navela je Ruskinja i potvrdila da u tenisu postoji nameštanje mečeva."Dobila sam ponudu da namestim meč, ali sam rekla ne. To nisam prijavila Organizaciji za Integritet tenisa, pa su me suspendovali mesec dana. Novinar koji je radio tada za jedan list mi je tražio da namestim meč", istakla je Bičkova.

