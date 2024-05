NOVINARI PRASNULI U SMEH ZBOG JOKIĆEVIH PRVIH REČI POSLE VELIKE POBEDE! Seo pred njih i čuo pitanje, pa oduševio odgovorom! VIDEO

Košarkaši Denvera vratili su polufinale Zapadne konferencije u potpuni egal iako su izgubili prve dve utakmice kao domaćini.

Nagetsi su napravili dva brejka u Mineapolisu, a pored fantastičnog Nikole Jokića, za drugu pobedu ekipe iz Kolorada najzaslužniji je bio Eron Gordon.

Srbin je utakmicu završio sa 35 poena, a Amerikanac sa 27. Njih dvojica su posle meča napravili mali šou izjavama pred novinarima.

Gordon je poručio da je Jokić napravio od njega boljeg igrača.

"Taj čovek, on je razlog zbog kog sam naučio da budem nesebičan. On je najbolji igrač na svetu, trostruki je MVP NBA, a tako je nesebičan i skroman. Ako može trostruki MVP to da radi, onda mogu i ja", rekao je Gordon.

Jokić je odmah nakon toga zamenio saigrača i seo pred predstavnike medija. Odmah je upitan o rečima Amerikanca.

"Izvukao sam ga jer sam se pojavio, pa da može to da kaže", rekao je Somborac i nasmejao prisutne, a onda nastavio:

"Mislim da je kul, da je zarazno i da svi to žele da rade. Mislim da je to najbolji način igranja košarke, za fanove, kao i ljude koji vole ovaj sport".

Bonus video:

