SPECIJALNA EMISIJA KURIR TELEVIZIJE Dajković: Rezolucija o Srebrenici je BOLNA ZA CRNU GORU koliko i za Srbiju i Republiku Srpsku!

Danas je kritičan dan za Srbiju na međunarodnoj sceni, jer se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasa o rezoluciji koja bi označila događaje u Srebrenici kao genocid. Ova rezolucija predstavlja veliki izazov za našu zemlju, a mnogi veruju da bi njeno usvajanje imalo dalekosežne posledice po ceo srpski narod.

Na Kurir televiziji pratimo uživo dešavanja iz Njujorka, gde predsednik Aleksandar Vučić vodi bitku za odbranu nacionalnih interesa Srbije.

17:00 Gosti drugog sata specijalne emisije

Prof.dr Vladimir Vuletić, sociolog, Aleksandar Gajović, novinar, i Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore, bili su drugi gosti specijalne emisije Kurir televizije.

- Mogu da vam kažem koliko je ovo bolna rana za građane Srbije i Republike Srpske toliko je bolna rana za građane Crne Gore. Ne treba zaboraviti da u CG živu skoro 40 odsto Srba iako ne žele da objave rezultate popisa. Izlaganje predsednika Vučića će pozdraviti svaki patriota u Crnoj Gori jer se on više bori za interese Crne Gore nego što se bore njen predsednik i premijer koji su došli na vlast na talasu srpskih glasova i litija. Ja ću odmah posle ove emisiji otići na proteste protiv izdaje ispred Vlade Crne Gore - rekao je Dajković.

16:50 Cicović prokomentarisao govor predsednika Vučića

- Ono što je važno i što je moj utisak nakon što sam saslušao predsednika Vučića to je da smo imali veoma jasan i čvrst stav Srbije. Da vi želite da gradite budućnost Bosne i Hercegovine sa srpskom narodom koji je konstitutivan narod te republike, a okarakterišete ga tako kako ga okarakterišete. Kako ćete ma ta način dovesti do toga da mi sutra sednemo i da razgovaramo o zajedničkoj budućnosti - istakao je Cicović.

16:41 Drecun: Rezolucija je jednostrana

- Šta je zapravo suština? Prvo, nemačka predstavnica tvrdi da rezolucija nije usmerena protiv Srbije i da ne podrazumeva kolektivnu krivicu, već individualnu, te da žale za svim žrtvama bez obzira na nacionalnost. Predsednik Vučić je odlično postavio pitanje: Ako žalite za svim žrtvama, zašto ovo nije rezolucija koja bi uvela međunarodni dan sećanja na žrtve rata u BiH?Ovo pokazuje jednostranost rezolucije, koja se bavi samo žrtvama jedne etničke zajednice. Predsednik je razotkrio visok stepen politizacije ove rezolucije. Ona nije usmerena na pomirenje ili sećanje na sve žrtve, već na manipulativne političke svrhe - rekao je Drecun i dodao:

02:44 Drecun: Rezolucija je jednostrana

- Predsednik je istakao da se rezolucija može koristiti za političko tumačenje kao osuda celokupnog srpskog naroda i Republike Srpske. Iako se ne pominje kolektivna odgovornost, jasno je da će bošnjačko rukovodstvo u Sarajevu i neki u regionu koristiti rezoluciju za političke svrhe. U pravnom smislu, ova rezolucija ne može proizvesti posledice koje bi dovele srpski narod pred pravnu instancu ili državu Srbiju. Predsednik je bio veoma snažan u svom odgovoru.

16:28 - Obraćanje Vučiča

Predsednik Aleksandar Vučić održao je strastven govor pred Generalnom skupštinom UN, nakon izlaganja nemačke predstavnice. Istakao je:

Optužbe: "Optužiće vas za poricanje zločina koji se zaista desio, minimiziranje i dizanje glasa."

Politizacija: "Ovo je visoko politizovana rezolucija. Individualna pravna odgovornost je već sprovedena."

Pomirenje: "Da li ova rezolucija donosi pomirenje? Ne, uopšte ne."

Selektivna pravda: "Zašto se ne prizna genocid nad Srbima u Prvom svetskom ratu? Srbija je proporcionalno imala najveće žrtve."

Politički haos: "Ova rezolucija će samo otvoriti stare rane i napraviti politički haos."

Vučić je apelovao na sve prisutne da glasaju protiv rezolucije, naglašavajući njenu političku motivisanost i nepravdu prema srpskom narodu.

16:18 Uvodno izlaganje predstavnice Nemačke u UN, Antje Lendertse

04:15 Antje Lendertse - obraćanje

16:00 Prvi gosti u studiju

Prvi gosti kod Snežane Petrović u studiju su Mlađen Cicović, šef Predstavništva RS u Srbiji, Milovan Drecun,poslanik u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i Veselin Šljivančanin, bivši oficir JNA.

- Naravno, onaj koji predlaže rezoluciju, taj će prvi i govoriti. Međutim, imajući u vidu prošlost Nemačke i svih užasnih zločina koji su počinili od strane nacističkog režima što se bez ikakvog preterivanja može nazvati genocidom nad srpskim narodom, nije primereno da se Nemačka pojavi u toj ulozi gde predlaže tako nešto. Ceo fokus rata u Bosni i Hercegovini se za njih svodi na Srebrenicu. Ni o ulozi muslimana, bošnjačkih formacija, paravojnih formacija, islamske deklaracije Alije Izetbegovića što je direktan pokretač onoga što je kasnije postalo krvoproliće u BiH. A ne bave se stradanjima srpskog i hrvatskog naroda. Ta lokalizacija rata u BiH je jedna od velikih opasnosti koja vreba iz ovog nacrta rezolucije - rekao je Drecun.

- Gospodin Drecun je na potpuno jedan jasan način izneo trenutnu poziciju i definisao šta je uopšte ova rezolucija. Da je to jedan dokument u kome ne stanuje ni mir niti pravo niti pravni poredak. Ona je došla iz BiH na način koji ne podrazumeva poštovanje jednog međunarodnog ugovora. Ustav Bosne i Hercegovine je jedan međunarodni ugovor i UN su došle sa razolucijom sa kojom ne postoji konsenzus u Bosni i Hercegovini. Podršku Bećiroviću i Lagundžiji daje Nemački diplomata koji sebe naziva visokim predstavnikom i na taj način imajući u vidu činjenicu da Nemačka stoji iza ove rezolucije, oni ovom rezolucijom ne žele mir ni stabilnost u regionu i da ne žele dobro ni Srbima ni Hrvatima niti Bošnjacima u BiH. Ova rezoolucija nije u interesu nikoga u ovom regionsu i konkretno je usmerena protiv Republike Srpske i srpskog naroda - rekao je Cicović.

- Zemlja koja je izazvala 2 svetska rata predlaže ovu rezoluciju. Samo da pomenemo BiH, na Kozari su Nemci su pobili svu decu, žene i odveli u Jasenovac. Istrebljivali i do 1952. godine se tamo nije rodilo ni jedno dete. Da li je to genocid? Nepristojno je da zemlja odgovorna za genocid u Evropi odlučuje o genocidu. Meni je žao svih tih žrtava, ali mi nismo to želeli. Srbi su najmanje želeli da izbiju bilo kakvi sukobi na prostoru Jugoslavije - rekao je Šljivančanin.

08:05 SRBIJI ĆE SUDITI ONI KOJI SU NAPRAVILI NAJVEĆE ZLOČINE U ISTORIJI Sagovornici Kurir televizije o najavljenom glasanju u UN