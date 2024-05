FESTIVAL ZLATNI ŽIR: Mladi će imati priliku da se predstave U OBNOVLJENOM POZORIŠTU "Dobrica Milutinović" u Sremskoj Mitrovici

Prvo izdanje pozorišnog festivala „Zlatni žir” održaće se od 11. do 15. septembra u Sremskoj Mitrovici.

Pokretanjem novog festivala, kome je cilj da okupi mlade pozorišne umetnike i umetnice sa željom da im pruži podršku i predstavi ih široj publici i profesionalnoj pozorišnoj zajednici, Grad Sremska Mitrovica označiće i novi početak za Pozorište „Dobrica Milutinović“, čija će rekonstrukcija biti završena neposredno pred održavanje festivala.

Cilj festivala, koji se prvi put organizuje pod sloganom „Iskorak“, jeste da predstave mladih pozorišnih umetnica i umetnika, nastale u nezavisnim produkcijama i neformalnim grupama, koje se ne nalaze na redovnim pozorišnim repertoarima prikaže široj publici, ali i da animiranjem predstavnika pozorišnih institucija iz cele zemlje mlade stvaraoce približi profesionalnoj zajednici.

foto: promo

„Iskorak nije samo slogan, to je suština ideje koja stoji iza pokretanja „Zlatnog žira“. Kada glumac ili glumica iskorače na scenu, to nije samo fizički pokret, već i simbolički čin prelaska iz nepoznatog u poznato, čin otvaranja, hrabrosti i spremnosti da se suočimo sa novim izazovima. Upravo to je ono što festival želi da postigne - da bude taj iskorak, taj novi početak za mlade umetnike i umetnice”, poručuje umetnička direktorka festivala, glumica Milica Burazer.

I direktor festivala, reditelj Nikola Kljajić, ističe važnost pružanja prostora mladima: “Pokrećemo festival u želji da im pružimo onu šansu koju do sada nisu nisu imali, ali su je zaslužili, jer čvrsto verujemo da podrška mladima ne sme biti samo fraza, već temeljna vrednost koja zahteva kontinuirano ulaganje u njihov razvoj”.

U glavnom takmičarskom programu festivala naći će se četiri predstave, a konkurs za prijavu otvoren je do 10. juna za sve predstave profesionalnih trupa, nezavisnih i privatnih produkcija iz Republike Srbije, čiji sastav čine većinski pozorišni profesionalci uzrasta do 30 godina.

