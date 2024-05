OVO SE TEŠKO OPISUJE REČIMA! SVET PRIČA O POTEZU JOKIĆA: Protivnički igrači nisu znali gde se nalaze! Je l' ovo neko ZEZANJE?

Navikli smo od Nikole Jokića na razne genijalne finte, ali ovako nešto...

Dva igrača Minesote ostala su skamenjena posle magije srpskog asa. Naime, on je prvo pivotirao i dovodio ih do ludila fintama, a ona im je "kroz uši" podelio dodavanje do Gordona.

Ovaj snimak posao je apsolutni hit na društvenim mrežama, a "nesrećene" košarkaše Minesote mnogi sažaljevaju što moraju da prolaze kroz ovakva "maltretiranja". Sreća je da na kraju se nisu jedan od drugog sapleli i pali. Sreća...

Uživajte u čistoj magiji:

Inače, Denver je pobedio Minesotu sa 115:107 i na taj način došao do 2:2 u seriji.

Kurir sport

