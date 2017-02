Đoković: Žao mi je što je Medvedev morao da preda meč

NIŠ - Srpski teniser Novak Đoković rekao je da mu je žao što je Rus Danil Medvedev zbog zdravstvenih tegoba morao da preda meč Dejvis kupa.

"Tako ne želite da završite ni jedan meč, naročito ne kada igrate za reprezentaciju. Krivo mi je jer se Medved trudio i dobar je momak, jako vredan", rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

Đokoviću je Medvedev predao meč pri rezultatu 3:6, 6:4, 6:1, 1:0, pa Srbija posle prvog dana u Nišu ima prednost od 2:0.

Srpski teniser je rekao da njegova igra na početku meča nije bila zadovoljavajuća.

"Želeo sam da igram bolje, ali sam i ja bio sučen sa nekim okolnostima fizičkim koje su bile prisutne od početka, koje su mi predstavljale prepreku da pružim maksimum u odredjenim udarcima", istakao je Đoković.

Najbolji srpski teniser je kazao da su ga te okolnosti malo poremetile i psihički, ali da je tražio način da ostane u meču.

"Pokušavao sam da ostanem miran i da sačekam priliku da slomim njegov otpor. Znao sam da će biti tog trenutka", kazao je Đoković.

On je istakao da je prednost reprezentacije Srbije u odnosu na ruski tim što ima četiri kvalitetna igrača, tako da ima više od dve kombinacije za dubl.

Selektor srpske Dejvis kup reprezentacije Nenad Zimonjić kazao je da se još ne zna da li će sastav dubla biti promenjen.

Zimonjić je podsetio da se sastav dublova može da menja sve do subote 4. februara do 15 časova. On je rekao da nije bilo lako gledati današnje singl mečeve.

"Bili su fenomenalni mečevi, naši i ruski igrači dali su sve od sebe. Prvi meč su odlučile bukvalno dve lopte", rekao je Zimonjić.

Prema njegovim rečima Medvedev je bio pod velikim pritiskom jer je debitovao u reprezentaciji, a uz to je igrao protiv Novaka, tako da nije iznenadjujuće što je imao grčeve i morao da preda meč.

Selektor ruske reprezentacije Šamil Tarpiščev istakao je da je izuzetno ponosan na svoje igrače jer su dali sve od sebe.

"Oni su mladi igrači da igraju pet setova. Povreda Medvedeva nije ozbiljna. Dobro je da je prekinuo meč jer je zdravlje najbitnije", rekao je Popiščev.

On je rekao da nema promena u dublu što se ruskog tima tiče.

Ruski teniser Danil Medvedev rekao je da je atmosfera u hali bila odlična iako je publika navijala protiv njega.

"Kada su navijači navijali za Novaka, to je i meni davalo snagu", rekao je Medvedev.

On je izjavio da je imao problem sa disanjem jer u hali nije bilo dovoljno kiseonika, a problemi sa disanjem uzrokovali su i grčeve zbog kojih je morao da preda meč.

Autor: Beta