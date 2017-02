Novak Đoković: Kraj ili novi početak?

Novak Đoković postao je bezmalo pitanje od nacionalnog interesa kad je prešao na vegansku ishranu, pa je to pokrenulo razne vrednosne sudove, od toga da li je veran ženi do onog da li je sport zaista važniji od života.

Da je neki navijač Novaka Đokovića (29) zaspao dugim snom pre sedam meseci, otišao bi na tu pauzu sa slatkim ukusom njegovog trijumfalnog dostignuća na Rolan Garosu u Parizu. Tada je prvi teniser sveta kompletirao grend slem seriju i vladao svim prestižnim turnirima u tom trenutku, što dugo nikom nije pošlo za rukom. Onda bi se pre dve nedelje taj navijač probudio i saznao za poraz svog omiljenog igrača u drugom kolu Australijan opena ove godine. Potom bi se malo vratio unazad, prečešljao sve rezultate koje je propustio, pa se malo zbunio i konstatovao da je Novak u međuvremenu prerano izašao i sa vimbldonskih terena, u suzama napustio meč prvog kola na Olimpijskim igrama, ispustio iz šaka finale US Opena, a zatim na završnom turniru sezone u Londonu prepustio svoj tron Endiju Mareju i zauzeo njegovo mesto kao drugi igrač planete. Biti drugi predstavlja neverovatan uspeh, kao i dostići finale bilo kog turnira, a kamoli grend slema, za svaku je pohvalu prikazivati igru kakvu je Novak na momente održavao krajem prošle godine, kada je bio predmet zavisti brojnih njegovih suparnika. Ipak, za jednog prosečnog Novakovog navijača to nije bilo dovoljno. Đoković je svoje pristalice razmazio do te mere da svaki rezultat manji od titule smatraju neuspehom. Postavio bi taj navijač jedno pitanje, a svi stručnjaci i fanovi bore se da u proteklim mesecima pronađu odgovor: Šta se to dešava sa Novakom Đokovićem?

PIŠE: BORIS POPADIĆ



Autor: Foto: Petar Đorđević