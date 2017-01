(VIDEO, UŽIVO) NOVAK SE MUČI: Đoković - Verdasko 4:6, 6:6

Drugom reketu sveta i braniocu titule u Dohi, Novaku Đokoviću će ovo biti 13. susret sa Fernandom Verdaskom.

TOK MEČA



2. set





6:6 - Verdasko je izborio taj-brejk



6:5 - Novak na gem od izjednačenja u setovima



5:5 - Verdasko nastavlja sa dobrom igrom i stiže od izjednačenja

5:4 - Najduži gem u drugom setu. Novak je spasao tri brejk lopte, a uz dosta muke je poveo 5:4

4:4 - Verdasko ponovo stiže do izjednačenja



4:3 - Srpski teniser stiže do još jednog gema

3:3 - Verdasko je zaustavio seriju Novaka Đokovića od tri uzastopna gema



3:2 - Novak prvi put vodi u drugom setu



2:2 - Đoković je došao do svoje igre. Novak pravi brejk i stiže do izjednačenja



1:2 - Novak konačno dolazi do gema u drugom setu



0:2 - Španac sve bliže finalu, Verdasko vodi 2:0 u drugom setu



0:1 - Novak gubi gem na svoj servis. Verdasko pravi brejk





1. set









4:6 - Verdasko osvaja prvi set4:5 - Španac ponovo osvaja gem i nalazi se na korak od prvog seta4:4 - Novi gem za Verdaska

4:3 - Verdasko uzvraća udarac i smanjuje Noletovu prednost

4:2 - Novak agresivnom i napadačkom igrom stiže do prednosti

3:2 - Đoković nište ne prepušta slučaju, osvaja gem

2:2 - Vedrasko stiže do izjednačenja strpljivom igrom

2:1 - Đoković siguran na startu, ne dozvoljava protivniku da se razigra

Biće to prvi pravi test forme u novoj sezoni za našeg Noleta, jer Španac igra izuzetno nadahnuto i pokušaće da upiše petu pobedu nad Đokovićem.

Novak je za polufinale igrao sa Radekom Štepanekom i trijumfovao rezultatom 6:3, 6:3 čime je upisao 13. pobedu u 14. susretu sa veteranom iz Češke.

Verdasko na putu do polufinala nije izgubio ni jedan set! Trenutno 42. teniser sveta je prvo savladao Vaseka Pospišila sa 7:5, 6:0, potom Davida Gofana sa 6:1, 7:6, a u četvrtfinalu je bio bolji i od Ive Karlovića sa 6:2, 7:5.



Boljeg iz ovog duela očekuje finalni okršaj sa pobednikom drugog polufinala u kome se sastaju Endi Marej i Tomaš Berdih.

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters