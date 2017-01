ĐOKOVIĆ UOČI DUELA SA MAREJEM: To je ono čemu sam se nadao. Uvek smo vodili velike bitke

Đoković je posle velikog preokreta pobedio Španca 4:6, 7:6, 6:3, dok je Marej bio bolji od Tomaša Berdiha 6:3, 6:4.



"Igrati u finalu prvog turnira u godini je definitivno sjajan podsticaj. To je ono čemu sam se nadao. Verujem da mogu da igram na viskom nivou. Uvek sam sa Marejem imao velike bitke. Videćemo šta će se sada dogoditi", rekao je Đoković.



Srpski teniser se potom osvrnuo i na meč sa Verdaskom.



"To je bio jedan od najuzbudljivijih mečeva u mojoj karijeri. Nisam mnogo puta spasao pet meč lopti u karijeri. Verdasko je trebalo to da završi. Potrebni su mi ovakvi mečevi, ovakva vrsta podizanja samopouzdanja, bez obzira šta dolazi posle toga. Izbacio je tri od pet meč lopti na svoj servis, u tri ili četiri navrata imao je priliku da forhendom osvoji poen, a u tome nije uspeo. Ne zbog toga što sam ja uradio nešto kako treba, već je jednostavno išlo u tom pravcu. Jedino što sam mogao da uradim je da se borim i dovedem sebe u poziciju da dobijem meč, a to sam i uradio", zaključio je srpski teniser.



Finale je na programu u subotu od 16.00 sati.

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters